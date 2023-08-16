Зірка "Школи" Ліза Василенко, яка закрутила роман із Моргенштерном, веселиться під час війни з росіянами (фото)

Українка довго жила в рф, і хоча виїхала, продовжує проводити час з росіянами

Модель й актриса Ліза Василенко, яка стала відомою після українського серіалу "Школа", перестала приховувати роман із російським репером Моргенштерном. Українка проводить час із коханим та його друзями за кордоном.

В Instastories 20-річна Ліза Василенко поділилася спільним фото із 25-річним Алішером Валєєвим (ім’я виконавця при народженні). У підписі йдеться: "poka-poka Пагижь".

Так, уродженка Дніпра активно ділиться знімками із Моргенштерном у своїх соцмережах. Про роман пари стало відомо навесні цього року. Нещодавно Василенко заявила, що після початку цих відносин припинила вести OnlyFans (сервіс із контентом для дорослих).

Ліза Василенко та Моргенштерн

На сторінці Василенко багато фотокарток із Іспанії, ОАЕ, Чехії, Казахстану. На деяких українка позує із коханим – російським іноагентом та його друзями-росіянами.

Ліза Василенко до російського повномасштабного вторгнення жила в росії. Запам’яталася скандалом через свої слова, що краще "здохнути там, ніж в Україні". Вважала, що в рф у неї більше можливостей для розвитку. Більше того, українських патріотів, які засудили актрису за переїзд до країни-агресора, Василенко назвала "тупими".

Після 24 лютого 2022 року в інтерв’ю Раміні Есхакзай сказала, що шкодує про сказане вище. Дівчина запевнила, що попрощалася з росією. У перші дні повномасштабної війни у соцмережах засуджувала війну, ходила на антивоєнні мітинги. Потім вирішила виїхати з рф до Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська режисерка Оксана Байрак виїхала під час війни до росії. Бі більше, там вона зізнається в любові російському місту й обіймається з актором-путіністом.