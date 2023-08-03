Где сейчас Влад Яма: чем занимается известный танцор во время войны

В США хореограф нашел работу

Многие украинские звезды во время полномасштабной российско-украинской войны выехали за границу. В США оказался и известный украинский хореограф, танцор, судья различных талант-проектов Влад Яма.

"Телеграф" рассказывает, чем занимается и где сейчас живет Влад Яма со своей семьей, которого не раз критиковали украинцы за то, что не возвращается в родную страну.

Как Влад Яма выехал из Украины

Так, 41-летний хореограф проживает с супругой Лилианой и семилетним сыном Леоном в Майами. В интервью Славе Демину Влад Яма заявлял, что "выехал сразу и очень быстро", по его словам, это произошло до того, как был запрещен выезд мужчин из Украины. Напомним, военное положение в Украине ввели в 5:30 24 февраля. Семья танцора несколько дней пробыла в Европе, после чего перебралась в американский город.

Новая работа Влада Ямы в США

Влад Яма за границей организовывает благотворительные мастер-классы и ведет мероприятия, где собирают средства для помощи Украине. Фотографиями с этих событий хореограф нередко делится в социальных сетях.

Влад Яма в США

С 16 февраля украинец стал членом команды танцевальной академии в Майами. Студия часто размещает в своем профиле видео со звездным хореографом.

Напомним, в сети появилась информация, что Влад Яма вернулся в Украину. Звезда поделился в InstaStories снимком со съемочного павильона канала "1+1" и подписью "Вдома". Однако оказалось, что танцор опубликовал старое фото.

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