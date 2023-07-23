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Где сейчас Иван Дорн: чем занимается певец во время полномасштабной войны

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Иван Дорн
Иван Дорн. Фото Getty Images

Популярный исполнитель не раз был осужден соотечественниками за концерты для россиян, но после 24-го февраля 2022 года всецело встал на сторону родной страны

Украинский певец, экс-участник дуэта "Пара нормальных", 34-летниий музыкант Иван Дорн неоднократно поддавался критике из-за регулярных выступлений в рф после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Однако в первые дни полномасштабного нападения рф поддержал родную страну.

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Иван Дорн, чем он занимается и как поддерживает Украину.

До полномасштабной войны Иван Дорн проживал в Киеве, но продолжал гастролировать в рф после 2014 года. Выступал как в украинских телешоу, так и участвовал в российских передачах, записывал треки как с украинскими, так и с российскими исполнителями. Снялся в фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (2021 год). Основал студию звукозаписи Masterskaya, с которой выпускал альтернативное новогоднее шоу "Годный год" на Youtube. Треки, как ранее, так и сейчас, презентует на английском, украинском и российских языках.

Скандальное интервью Дудю

Кроме песен "Стыцамен", "Синими, жёлтыми, красными", "Танец пингвина", "Тебе нема сьогодні" Дорн известен высказываниями, вызвавшими скандальную реакцию украинцев. Так, в интервью Юрию Дудю в 2017 году исполнитель размышлял о "братьях русских и украинцах" и "ссоре младшего и старшего братьев" в контексте событий 2014 года. Уже во время полномасштабной российско-украинской войны артист принес свои извинения украинскому народу за то, что звучал в этом видео грубо. Дорн признал, что для осознания своих ошибок ему потребовалось пять лет и полномасштабная война.

Иван Дорн, Юрий Дудь
Иван Дорн на шоу Юрия Дудя

Позиция после полномасштабной войны

В день полномасштабного нападения рф на территорию Украины Иван Дорн осудил агрессора, поддержал родную страну и заодно обратился в социальных сетях к своим слушателям-россиянам, чтоб те не участвовали в войне и остановили российскую власть. Лейбл Дорна Masterskaya закрыл свой музыкальный каталог для россии и белоруси, сам же певец попал в список артистов, которым запрещено выступать в рф.

Дорн гастролирует в городах Европы и США, собирая средства в поддержку Украины. Видео с благотворительных концертов, отчеты о передаче средств можно найти на странице артиста в Instagram.

Где сейчас Иван Дорн

В социальных сетях певец делится роликами с благотворительных поездок, где именно он проживает – публично не распространяется. Тем не менее, ранее Дорн говорил, что его жене и детям из-за войны пришлось выехать в Париж, Францию.

Иван Дорн с женой
Иван Дорн с женой

Судя по Instagram-странице супруги Дорна, они втроем остаются в Париже по сей день. Напомним, Иван Дорн десять лет в браке с одноклассницей Анастасией Новиковой, пара воспитывает дочь Василису и сына Ивана (2014 и 2015 года рождения соответственно).

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится популярный украинский певец Олег Винник. "Король волчиц" исчез из социальных сетей, а вместе него на его странице в Instagram появился "клон".

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