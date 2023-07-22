Где сейчас Олег Винник: что известно о деятельности певца и его состоянии здоровья

Олег Винник долго молчал после 24-го февраля, что вызывало немало вопросов у украинцев

Один из популярных артистов украинской эстрады, 49-летний Олег Винник исчез из социальных сетей. Поклонники артиста озабочены вопросом, где сейчас Олег Винник и чем занимается певец во время полномасштабной российско-украинской войны.

"Телеграф" рассказывает, что известно о местонахождении Олега Винника, его деятельности и состоянии здоровья. Совсем скоро, 31 июля, артист отпразднует 50-летие.

Автор хитов "Вовчиця", "Ангел", "Нино" и "Счастье" после открытого российского вторжения 24 февраля 2022 года осудил военную агрессию рф и поддержал Украину на своей странице в Instagram. Однако после этого упоминаний о звезде в информационном пространстве практически не было, новых песен исполнитель не выпускал. Последний пост на его странице был посвящен Пасхе (2022 год).

Последний пост Винника

Лишь в июле 2022-го адвокат Винника рассказал ТСН, что у артиста ухудшилось здоровье и он пребывает на лечении в Германии, но активно волонтерит. Действительно, после начала полномасштабный войны Винник организовал благотворительный фонд "Волчица", публикации о передачи автомобилей для украинских военных можно найти в социальных сетях.

Помощь фонда Олега Винника

Где сейчас Олег Винник

Уже сам артист вышел на связь задолго после комментария его адвоката, в июне этого года. Как признался Олег Винник в интервью на YouTube-канале "КРП", 26 февраля он выехал в Германию, где у него есть право на жительство уже 23 года. Как именно он пересек границу, артист не уточняет, но добавляет, что "вывозил с собой очень много людей". К слову, в этом ролике Винник официально подтвердил, что женат на своей 49-летней бэк-вокалистке Таюне, а еще заявил, что у него есть сын. Вместе с супругой Таисией Сватко (настоящее имя) Олег Винник живет в Берлине.

Олег Винник и Таюне

Что со здоровьем Олега Винника

В 2021 году певец отменил ряд концертов из-за проблем со здоровьем. Тогда Винник называл такой диагноз – бронхиально-астматический ларингит.

Тема здоровья артиста снова актуализировалась после того, как стало известно о его выезде в Германию. Чем именно болен Винник, он публично не разъясняет. По его словам, самочувствие ухудшилось еще в туре. Диагноз артист говорить не стал, но добавил, что "этой болезнью в Германии болеют 2%". Вместе с тем, слухи об онкологическом заболевании звезда опроверг.

"Меня подняли, поставили на ноги. Она (болезнь — ред.) уже сегодня не такая страшная и летальная. Сегодня есть на это таблетки, медикаменты. Не назову (диагноз – ред.). Не нужно", — говорит Винник все в том же интервью.

Как сейчас выглядит Олег Винник

За время с апреля 2022 по июнь 2023, пока артист не появлялся в соцсетях и медиа, он немного изменился внешне. У Винника несколько другой имидж: певец отрастил волосы.

Олег Винник заметно изменился

У певца другая прическа

К слову, в социальных сетях "короля волчиц" все так и нет. Вернее, на его Instagram-странице появился фрагмент видео, где мужчина, которого в сети прозвали "клоном Винника", поет неизвестный трек. По словам Винника, у нет доступа к профилям в Facebook и Instagram, а пароли якобы сменил его экс-продюсер Алексей Горбатенко. Артист намерен обратиться по этому поводу к правоохранителям.

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