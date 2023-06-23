Отрастил волосы и постарел: интервью с Олегом Винником назвали "новым уровнем звездной кринжи" (фото и видео)

В сети появилась первая часть интервью с 49-летним исполнителем хита "Вовчиця"

Известный певец Олег Винник дал долгожданное первое интервью с начала полномасштабного вторжения россии. В эту пятницу была опубликована первая часть, в которой 49-летний исполнитель ответил на вопрос о своем выезде из Украины, о загадочной болезни, которой, по его словам, болеют 2% населения Германии, о критике благотворительных концертов своих коллег и прочее.

В YouTube-проекте "КРП (крупным планом)" журналистке Виктории Курочке Олег Винник сообщил, что ему удалось пересечь границу Украины 26 февраля прошлого года. Как именно певцу разрешили уехать из страны в период военного положения, певец не говорит.

Что касается болезни, то Винник опроверг слухи об онкозаболевании, при этом артист отметил, что раньше при такой болезни оказывались в коляске: "Меня подняли, поставили на ноги. Она (болезнь — ред.) уже сегодня не такая страшная и летальная. Сегодня есть на это таблетки, медикаменты. Не назову (диагноз – ред.). Не нужно”.

Стоит отметить, что певец за год забвения отрастил длинные волосы и заметно постарел.

Кроме того, Винник раскритиковал благотворительные концерты своих коллег-артистов, имея в виду, что они — просто пиар на войне и неизвестно, какие суммы (а может и ничего) исполнители действительно отправляют в поддержку украинской армии.

В сети поклонники певца поблагодарили его за откровенность, однако некоторые не поверили в искренность исполнителя хита "Вовчиця". Так, в Телеграм-канале "Культурна Прачечна" отметили, что интервью с Олегом Винником это "37 минут воды". Обратили внимание и на то, что сам певец тоже не показывал, сколько донатил на ВСУ.

"У певца есть украинский паспорт, выехал (как-то) 26 февраля, потому что за границей полезнее. Загадочная болезнь, от которой страдают 2% населения Германии, это секрет. Молчал, потому что ну а что сказать. Устал, что все его обсуждают. Благотворительные концерты — это пиар на войне, лучше просто задотить на ВСУ. Правда, сам Олег чеки тоже не показал, должны верить на слово. Короче, это какой-то новый уровень звездной кринжи. Потап на фоне Олега Винника — просто Степан Бандера украинского шоу-бизнеса", — написали в Телеграмм-канале.

Не остались в стороне комментарии украинцев, которые просто посмеялись над интервью.

А мы думали, что тема номер один — это война. А выяснилось – где Олег Винник.

После NK было трудно найти более кринжевое интервью, но снизу постучал Олег Винник.

Мне досадно за поклонников Олега, вас унизили и бросили. Я не понимаю пиарщиков Олега, у него была прекрасная репутация… как вы ее умудрились испортить?

Напомним, что в июле прошлого года Олег Винник "засветился" с бородой и опухшим видом. По словам адвоката певца, его звездный клиент проходит лечение в Германии, а также занимается волонтерством и активно помогает украинской армии.