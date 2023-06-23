Відростив волосся і постарішав: інтерв'ю з Олегом Винником назвали "новим рівнем зіркової крінжі" (фото і відео)

У мережі з'явилася перша частина інтерв'ю з 49-річним виконавцем хіта "Вовчиця"

Відомий співак Олег Винник дав довгоочікуване перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення росії. В цю п'ятницю було опубліковано першу частину, в якій 49-річний виконавець відповів на питання про свій виїзд з України, про загадкову хворобу, якою, за його словами, хворіють 2% населення Німеччини, про критику благодійних концертів своїх колег та інше.

В YouTube-проєкті "КРП (крупним планом)" журналістці Вікторії Курочці Олег Винник повідомив, що йому вдалося перетнути кордон України 26 лютого минулого року. Як саме співаку дозволили виїхати з країни в період воєнного стану, співак не говорить.

Щодо хвороби, то Винник заперечив чутки про онкозахворювання, при тому артист зазначив, що раніше при такій хворобі опинялись у візку: "Мене підняли, поставили на ноги. Вона (хвороба — ред.) вже сьогодні не є така страшна і летальна. Сьогодні є на це пігулки, медикаменти. Не назву (діагноз — ред.). Не потрібно".

Варто зазначити, що співак за рік забуття відростив довге волосся і помітно постарішав.

Крім того, Винник розкритикував благодійні концерти своїх колег-артистів, маючи на увазі, що вони — просто піар на війні і невідомо, які суми (а може і нічого) виконавці насправді відправляють на підтримку української армії.

В мережі шанувальники співака подякували йому за відвертість, однак деякі не повірили в щирість виконавця хіта "Вовчиця". Так, в Телеграм-каналі "Культурна Прачечна" зазначили, що інтерв'ю з Олегом Винником це "37 хвилин води". Звернули увагу і на те, що сам співак також не показував, скільки донатив на ЗСУ.

"Співак має український паспорт, виїхав (якось) 26 лютого, бо закордоном корисніший. Загадкова хвороба, від якої страждають 2% населення Німеччини, це секрет. Мовчав, бо ну а шо сказать. Втомився, шо всі його обговорюють. Благодійні концерти — це піар на війні, краще просто задонатить на ЗСУ. Правда, сам Олег чеки теж не показав, маєм вірити на слово. Короче, це якийсь новий рівень зіркової крінжі. Потап на фоні Олега Винника — просто Степан Бандера українського шоу-бізнесу", — написали в Телеграм-каналі.

Не залишились осторонь коментарі українців, які просто посміялись з інтерв'ю.

А ми то думали, що тема номер один — це війна. А з'ясувалося — де Олег Винник.

Після NK було важко знайти більш крінжове інтерв'ю, але знизу постукав Олег Винник.

Мені прикро за шанувальників Олега, вас принизили та кинули. Я не розумію піарників Олега, у нього була прекрасна репутація.. як ви її умудрились зіпсувати?

Нагадаємо, що в липні минулого року Олег Винник "засвітився" з бородою і опухлим виглядом. За словами адвоката співака, його зірковий клієнт проходить лікування у Німеччині, а також займається волонтерством та активно допомагає українській армії.