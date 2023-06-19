"Жалкую, що не триматиму в руках зброю": Олег Винник вперше дав інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення (відео)

49-річний співак розповів про свою хворобу

Відомий співак родом з Черкаської області, який зник з радарів українських ЗМІ та своїх шанувальників, вперше дав інтерв'ю з початку повномасштабної війни росії проти України. Олег Винник справді знаходиться в Німеччині, де лікується від серйозного захворювання.

На YouTube-каналі "КРП (крупним планом)" зявився тизер до майбутньої прем'єри повного відео з 49-річним виконавцем хіта "Вовчиця". Інтерв'юер поставив Виннику прямі питання: як він виїхав з України, на що хворий артист і яка близька людина знаходиться з ним у непрості для Винника часи.

"Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю, і що я не там (на фронті — ред.)", — вимовив співак. Стосовно свого здоров'я Винник сказав, що цією хворобою в Німеччині страждають два відсотки людей.

Також виконавець поділився, що зараз біля нього знаходиться людина, з якою він "часто спить". Винник відразу зазначив, що це жінка, а не чоловік, адже артиста неодноразово підозрювали у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Нагадаємо, що наразі Винник нічого не публікує у соцмережах і не з’являється на публіці. Його шанувальники продовжують хвилюватись за свого кумира, адже ще до війни стало відомо про погіршення стану здоров’я Винника, через що виконавцю навіть довелося скасовувати концерти.

У липні минулого року Олег Винник "засвітився" з бородою і опухшим виглядом. За словами адвоката співака, його зірковий клієнт проходить лікування у Німеччині, а також займається волонтерством та активно допомагає українській армії.