Блогер Олег Машуковський показав свого хлопця і викликав бурхливу реакцію українців (фото)

Машуковський — відкритий гей

На фоні новин про те, що дискримінація представників ЛГБТ-спільноти в Україні тепер визнана Європою, ця тема в українців і справді викликає неоднозначну реакцію. Дану проблему можна продемонструвати на прикладі українського блогера Олега Машуковського, який нещодавно зробив камінг-аут, а тепер ще й показав свого хлопця.

Тіктокер в Інстаграмі представив підписникам свою другу половинку. Відомо, що хлопець працює зірковим візажистом і підписаний в соцмережі ніком the_dark_dany.

"Тепер офіційно, так, ми разом. Буду радий, якщо станете друзями з моєю рідною людиною", — написав Машуковський в посту. Але як би не хотів блогер позитивної реакції від своїх фанів, українці все ж поділились на два табори.

"Не нада їх захищати і казати будьте щасливі, цеж пі..раси", "кому війна, а кому любов, подуріли", "Нажаль аж очі болять на таке дивитися", — написали хейтери в коментарях до новини Машуковського.

Коментатори написали, що поки деякі чоловіки воюють з окупантами, в тилу відбувається "повна жесть". Втім блогер зазначив, що дуже багато представників ЛГБТ-спільноти знаходяться на фронті. Його підтримали й інші користувачі, які закликали українців бути толерантнішими. Врешті, ми живемо і прагнемо жити у вільній країні, де кожен має право вибирати як і з ким проводити свій час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у березні українка і ЛГБТ-активістка Олена Шевченко стала жінкою року за версією TIME. Однак її звинуватили в тому, що вона раніше не підтримала ідею фінансування українських військових у війні проти росії.