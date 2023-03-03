ЛГБТ-активістка стала жінкою року за версією TIME: у мережі піднялася буря хейту

Після виходу матеріалу TIME, користувачі мережі почали активно обговорювати, чому саме Шевченко потрапила до цього списку

Голова громадської ЛГБТ-організації "Інсайт", співорганізатор Марша Жінок та українська правозахисниця Олена Шевченко стала жінкою року за версією журналу TIME. У мережі піднялася хвиля обурень щодо такого рішення.

Щорічно TIME обирає 12 жінок-лідерів, які своєю чергою зробили значний внесок у боротьбу за права людини. Жінки, які потрапили до списку цього року, мали значний вплив у своїх галузях, від активізму та управління до спорту та мистецтва. Про це повідомляє сайт видання.

Що відомо про Олену Шевченко

Народилася 13 травня 1982 року у місті Київ. Є членом правління міжнародної організації ILGA World. Співголова організаційного комітету КиївПрайду.

У 2003 році Олена стала волонтером та громадським діячем організації "Жіноча мережа", яка активно займалася захистом прав ЛГБТ-жінок та просуванням ідей фемінізму.

У 2007 році колишні учасниці "Жіночої мережі" започаткували групу "Інсайт", метою якої є захист прав ЛГБТ-людей. Через три роки Олена очолила цю організацію.

В інтерв’ю TIME Олена Шевченко розповіла, що вона зазнавала нападів сім разів. За час повномасштабного російського вторгнення, за її словами, рівень сексуального насильства в країні значно зріс, а представники ЛГБТ нібито стикаються із жорсткою дискримінацією.

Разом із колегами у 2020 році Олена зібрала понад 400 тисяч доларів на гуманітарну допомогу жінкам із вразливих категорій та ЛГБТ-спільноти.

"Це щоденна боротьба. Потрібно нагадати, що жінки — це не ті, яким просто потрібно народжувати нових солдатів та піклуватися про наших героїв", — сказала Шевченко журналістам TIME.

Хейт у мережі

Після виходу матеріалу TIME, користувачі мережі почали активно обговорювати, чому саме Шевченко потрапила до списку.

Так, наприклад, український блогер та журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook написав таке:

"Начальник вокзалу Волноваха, яка загинула на робочому місці, бо координувала потяги — не жінка року. Провідниця, яка загинула під час евакуаційних рейсів – не жінка року. А ЛГБТ активістка-жінка року за версією TIME. Все, що потрібно знати про ці нагороди ".

Спікер InformNapalm та волонтер Михайло Макарчук на своїй сторінці у Facebook також обурився, чому жінкою року стала саме Шевченко.

"Наш щорічний список "Жінки року", опублікований 2 березня, досліджує найбільш піднесену форму впливу шляхом привернення уваги до лідерів, які використовують свої голоси, щоб боротися за рівноправніший світ", — йдеться в матеріалі журналу TIME.

У соціальних мережах тим часом з’являються такі коментарі:

У матеріалі журналу наголошується, що від початку повномасштабного вторгнення Шевченка та її колеги посилено збирали кошти для трансгендерів. Вони закуповували все від аптечок до гормонів. За 2022 рік вони зібралися понад 400 000 доларів від різних компаній та донорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український хореограф Владислав Яма відповів на хейт у мережі. Користувачі звинуватили його у втечі з воюючої країни.