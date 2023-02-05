Влад Яма відповів на звинувачення щодо втечі з воюючої України: "Є важливіші справи" (фото)

Українці дотепер хейтять відомого танцівника за втечу до США

Український хореограф Влад Яма вирішив відреагувати на хейт в мережі після того, як він викликав обурення серед громадськості фото в стилі "рятувальники Малібу".

40-літня зірка перестав відмовчуватись. Яма вирішив відповісти українцям, що кожен має свою думку, а самих невдоволених підписників в Інстаграмі блокує. До речі, потрапити на сторінку танцівника у соцмережі тим, хто проживає на території України, не можна — чоловік обмежив доступ до свого акаунту.

"Так, ситуація екстремальна, кожен має право на свою думку. Але я не бачу сенсу комусь щось доводити. Є важливіші справи", — підсумував Влад Яма.

Нагадаємо, що український хореограф виїхав з країни ще на початку повномасштабного вторгнення росії. Разом з сім'єю він полетів до Маямі (США) і, більш ймовірно, не планує повертатись на батьківщину. Відомо, що кордон Яма перетнув ще 24 лютого, коли це вже було заборонено.

Раніше ми розповідали, що днями у мережу вперше за 3 місяці вийшов ще один популярний український танцівник Дмитро Дікусар. Зараз він воює у ЗСУ, захищаючи нашу країну від окупанта.