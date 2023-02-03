Іван Дорн пояснився за реліз із росіянином на річницю війни (відео)

Дорн виправдався перед українцями "за всі роки до і після"

Співак Іван Дорн, який потрапив під цензуру в рф після підтримки України у боротьбі з агресором, виправдався за майбутню прем’єру треку за участю росіянина. Йдеться про спільний реліз із французьким гуртом Dop та російським ді-джеєм Філіпом Горбачовим, який планувався на 24 лютого 2023 року.

Про це Дорн розповів на своїй сторінці в Інстаграм. Ролик він назвав "поясненнями за минуле та майбутнє". Артист вибачився за скандальне інтерв’ю Юрію Дудю у 2017 році, зокрема "за костюм, щоб не смерділи" (так він висловлювався про футболку з тризубцем, яку одягнув на конкурсі "Нова хвиля 2014").

За словами Дорна, він лише дізнався, що в річницю повномасштабного вторгнення рф на територію України очікується прем’єра релізу. Новиною для нього, запевнив він, стала й участь росіянина. Дорн підкреслив, що трек було записано ще в 2021 році.

Співак визнав, що дата – неприйнятна. Французи обіцяють перенести прем’єру, за його словами.

"24 лютого, визнаю, – це неправильна дата для такого релізу. Та ще й з російським ді-джеєм, але він підтримує нас, – заявив Дорн. – Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Давно його затвердили. Хлопці вже надрукували цей вініл. Він виходить, просто не виходитиме 24-го".

Також артист вибачився перед українцями. Зокрема, вибачився за те, як грубо звучав в інтерв’ю Дудя. Дорн визнав, що йому знадобилася 5 років і повномасштабна війна, щоб визнати свої помилки. Співак додав, що любить Україну, всіх українців і пишається, що він є українцем (хоч і неідеальним, за його словами) і хоче просувати свою культуру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Іван Дорн випустив пісню українською мовою. Думки слухачів щодо треку розділилися, деякі розкритикували артиста за "перевзування".