Иван Дорн объяснился за релиз с россиянином на годовщину войны (видео)

Дорн оправдался перед украинцами "за все годы до и после"

Певец Иван Дорн, который угодил под цензуру в рф после поддержки Украины в борьбе с агрессором, оправдался за будущую премьеру трека с участием россиянина. Речь идет о совместном релизе с французской группой Dop и российским ди-джеем Филиппом Горбачевым, которая планировалась на 24 февраля 2023 года.

Об этом Дорн рассказал на своей странице в Инстаграм. Ролик он назвал "объяснениями за прошлое и будущее". Артист извинился за скандальное интервью Юрию Дудю в 2017 году, в частности "за костюм, чтобы не воняли" (так он высказывался о футболке с тризубцем, которую надел на конкурсе "Новая волна 2014").

По словам Дорна, он только узнал, что в годовщину полномасштабного вторжения рф на территорию Украины ожидается премьера релиза. Новостью для него, заверил он, стало и участие россиянина. Дорн подчеркнул, что трек был записан еще в 2021 году.

Певец признал, что дата – неприемлема. Французы обещают перенести премьеру, по его словам.

"24 февраля, признаю, – это неправильная дата для такого релиза. Да еще и с российским ди-джеем, но он поддерживает нас, — заявил Дорн. — Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Давно его утвердили. Ребята уже напечатали этот винил. Он выходит, просто не будет выходить 24-го".

Также артист попросил прощения у украинцев. В частности извинился за то, как грубо звучал в интервью Дудя. Дорн признал, что ему потребовалась 5 лет и полномасштабная война, чтобы признать свои ошибки. Певец добавил, что любит Украину, всех украинцев и гордится, что он является украинцем (хоть и неидеальным, по его словам) и хочет продвигать свою культуру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Иван Дорн выпустил песню на украинском языке. Мнения слушателей по поводу трека разделилось, некоторые раскритиковали артиста за "переобувание".