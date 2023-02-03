"Хоч би совість мав!": Влада Яму захейтили у мережі за фото з Маямі

Підписники вважають його останнє фото зовсім недоречним у теперішній час

Відомий український танцівник та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, якому раніше дісталося від підписників за фото з дельфінами, знову викликав у мережі хвилю обурення. Цього разу — через фото з сонячного Маямі.

Напередодні на його сторінці в інстаграм з’явилася цікава світлина: 40-річна зірка українського шоу-бізу біжить по білосніжних пісках одного з пляжів у Маямі (штат Флорида, США), тримаючи у руках рятувальний поплавок (такий був у головних героїв серіалу "Рятувальники Малібу").

У дописі вказано, що в його підписників з’явилася унікальна можливість придбати особливий лот із танцюристом, а частину виручених коштів він передасть на потреби ЗСУ. Однак від гніву підписників його це не врятувало: у коментарях люди обурюються, чому артист досі у Маямі та ще й дозволяє собі викладати фото такого характеру.

А в цей час на війні гинуть Найкращі…

Перемога буде за нами, звісно ж, коли всі чоловіки виїдуть за кордон і будуть донатити на ЗСУ

Харків радий за вас

А повернутись в Україну не плануєте?

Можна було іншу фотографію викласти.

Яма,х оч би совість мав, просто вистав іншу фотку! — пишуть українці.

Нагадаємо, що Влад Яма разом з сім'єю виїхав з України на початку повномасштабної війни і зараз живе у США із дружиною Ліліаною та сином Леоном. Кордон він перетнув ще 24 лютого, коли це було заборонено. Про це танцюрист розповів у програмі "Слава+". При цьому артист і його родина волонтерять та допомогають українцям з-за кордону.

Раніше ми розповідали, що днями у мережу вперше за 3 місяці вийшов ще один популярний український танцівник Дмитро Дікусар. Зараз він воює у ЗСУ, захищаючи нашу країну від окупанта.