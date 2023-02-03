"Хоть бы совесть имел!": Влада Яму захейтили в сети за фото с Майами

Подписчики считают его последнее фото совершенно неуместным в нынешнее время

Известный украинский танцовщик и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, которому раньше досталось от подписчиков за фото с дельфинами, снова вызвал в сети волну негодования. На этот раз из-за фото из солнечного Майами.

Накануне на его странице в инстаграме появилась интересная фотография: 40-летняя звезда украинского шоу-биза бежит по белоснежным пескам одного из пляжей в Майами (штат Флорида, США), держа в руках спасательный поплавок (такой был у главных героев сериала "Спасатели Малибу").

В сообщении указано, что у его подписчиков появилась уникальная возможность приобрести особый лот с танцором, а часть вырученных средств он передаст на нужды ВСУ. Однако от гнева подписчиков его это не спасло: в комментариях люди возмущаются, почему артист до сих пор в Майами и позволяет себе выкладывать фото такого характера.

А в это время на войне гибнут Лучшие…

Победа будет за нами, конечно, когда все мужчины уедут за границу и будут донатить на ВСУ

Харьков рад за вас

А вернуться в Украину не планируете?

Можно было другую фотографию выложить.

Яма, хоть бы совесть имел, просто выставил другую фотку! — пишут украинцы.

Напомним, что Влад Яма вместе с семьей уехал из Украины в начале полномасштабной войны и сейчас живет в США с женой Лилианой и сыном Леоном. Границу он пересек еще 24 февраля, когда это не запрещалось. Об этом танцор рассказал в программе "Слава+". При этом артист и его семья волонтерят и помогают украинцам из-за рубежа.

Ранее мы рассказывали, что на днях в сеть впервые за 3 месяца вышел еще один популярный украинский танцовщик Дмитрий Дикусар. Сейчас он воюет в ВСУ, защищая нашу страну от оккупанта.