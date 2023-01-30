Воюющий в ВСУ Дмитрий Дикусар появился в сети впервые за 3 месяца (фото)

Известный хореограф выложил первое в 2023 году фото с передовой

Украинский хореограф и участник проекта "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар впервые за три месяца объявился в сети. Это первые пост танцора в 2023 году, который он выложил в соцсети.

Сейчас мужчина находится на передовой в рядах Вооруженных Сил Украины, защищает нашу страну от российских оккупантов. Как отметил Дикусар, он хотел сообщить своим поклонникам в Инстаграме, что с ним все хорошо.

"Только хотел сообщить вам, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично!!! Держимся и верим в ВСУ! Обнял!", — написал Дмитрий в соцсети.

Дмитрий Дикусар в форме ВСУ

В комментариях мужчину поддержали не только его подписчики, но и звездные коллеги. Так, с призывом беречь себя отписали фитнес-тренер Марина Боржемськая, танцоры Максим Чмерковский, Илона Гвоздева, Евгений Кот.

Напомним, что Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии 1 марта 2022 года. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.

Хореограф редко публикует в сети посты, но все жет радует своих поклонников фото с передовой и словами благодарности за поддержку.

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