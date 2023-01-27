"Ї*аште, котики!": новый трек Gonivo Record с ветераном Гудыменко несется по соцсетям (видео)

Украинские музыканты не перестают радовать интересными и зажигательными коллаборациями

Соучредитель "Демократической сокиры", командир саперного подразделения ВСУ, историк Юрий Гудыменко, на днях озвучивший прогноз о завершении российско-украинской войны, стал звездой нового украинского трека "Привіт, котики". Именно эта фраза является фирменным приветствием военного и знакома многим его подписчикам.

Трек "Привіт, котики" от Jalsomino, Мишка Адамчака и Юрия Гудыменко опубликовал украинский музыкальный лейбл электронной музыки Gonivo Records на своем Ютуб-канале в пятницу, 27 января. Зажигательная мелодия мгновенно покоряет слушателей, а под роликом появляются одобрительные отзывы.

Текст песни состоит из частей видео Юрия Гудыменко, которые он записывал до получения тяжелого ранения и выкладывал в Facebook. Авторы использовали наиболее частые и популярные фразы Юрия и скомбинировали их с ритмической музыкой. Кроме того, в клипе есть отрывки из Тик-Ток видео украинских военных, где они на фронте записывают, как танцуют, радуются, продолжают жить, несмотря на постоянные обстрелы и угрозу смерти.

Отметим, что музыкант Jalsomino называет себя "Аудиохулиган", известный в Тик-Ток треками о Чернобаевке "до москвы". Миша Адамчак — это медик-добровольец из Ивано-Франковска, а также свирельщик карпатской группы "КораЛЛі".

В тексте песни говорится:

"Це найкраща робота в світі,

Ї*аште, котики,

Посівна скоро, треба закінчувати цю хе*ню".

Для справки: ветеран, молодой политик и общественный активист Юрий Гудыменко защищал Киевщину в Ирпене, затем Харьковщину в составе 130 Батальона территориальной обороны. Он получил проникающее ранение груди, левого коленного сустава и много ранений мягких тканей во время эвакуации бойца под Дементиевкой Харьковской области в июне. Тогда снаряд разразился рядом с группой военных, среди которых был Юрий. Результаты повреждения ветеран лечит до сих пор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Kalush и рэпер Skofka посвятили новую песню "Батькивщина" всем украинцам, но она вызвала громкий скандал. Причиной критики стал неоднозначный текст нового трека. После волны хейта фронтмен Олег Псюк ответил на обвинения касательно композиции.