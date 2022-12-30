Россияне воюют не за территорию: ветеран рассказал, когда на самом деле закончится война

Война быстро не закончится

Даже после завершения горячей фазы войны россии против Украины, для множества украинцев до полной победы будет еще очень далеко.

Как рассказал "Телеграфу" соучредитель "Демократической сокиры", командир саперного подразделения ВСУ, историк Юрий Гудыменко, война в полной мере закончится лишь когда будет наказан последний военный преступник.

По его словам, активная фаза военного противостояния будет длиться еще год или может быть два года.

"Эта же война шла не за территории как таковые, а фактически проходила за истребление украинской государственности и украинского народа как такового", — сказал Гудыменко.

Военнослужащий добавил, что до тех пор, пока не будет наказан последний россиянин, который принимал участие в зверствах в Буче, Мариуполе, Херсоне и других городах, украинская нация не сможет говорить об абсолютной победе. Следовательно, пока они не получат справедливое наказание, начинать писать новую историю с чистого листа будет невозможно.

Как сообщалось ранее, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россия планирует объявить новую волну мобилизации после Нового года.