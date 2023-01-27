Українські музиканти не перестають радувати цікавими і запальними колабораціями

Співзасновник "Демократичної сокири", командир саперного підрозділу ЗСУ, історик Юрій Гудименко, який днями озвучив прогноз щодо завершення російсько-української війни, став зіркою нового українського треку "Привіт, котики". Саме ця фраза є фірмовим привітанням військового і знайома багатьом його підписникам.

Трек "Привіт, котики" від Jalsomino, Мишка Адамчака та Юрія Гудименка опублікував український музичний лейбл електронної музики Gonivo Records на своєму Ютуб-каналі у п'ятницю, 27 січня. Запальна мелодія миттєво підкорює слухачів, а під роликом з'являються схвальні відгуки.

Текст пісні складається із частин відео Юрія Гудименка, які він записував до отримання важкого поранення і викладав у Facebook. Автори використали найбільш часті та популярні фрази Юрія і скомбінували їх з ритмічною музикою. Крім того, у кліпі є уривки з Тік-Ток відео українських військових, де вони на фронті записують, як танцюють, радіють, продовжують жити попри постійні обстріли і загрозу смерті.

Зазначимо, що музикант Jalsomino називає себе "Аудіохуліган", відомий у Тік-Ток треками про Чорнобаївку, "до москви". Мишко Адамчак — це медик-доброволець з Івано-Франківська, а також сопілкар карпатського гурту "КораЛЛі".

У тексті пісні йдеться:

"Це найкраща робота в світі,

Ї*аште, котики,

Посівна скоро, треба закінчувати цю хе*ню".

Для довідки: ветеран, молодий політик і громадський активіст Юрій Гудименко захищав Київщину в Ірпені, опісля Харківщину у складі 130 Батальйону територіальної оборони. Він отримав проникаюче поранення грудей, лівого колінного суглоба і багато поранень м'яких тканин під час евакуації бійця під Дементіївкою Харківської області в червні. Тоді снаряд вибухнув поряд з групою військових, серед яких був Юрій. Результати ушкодження ветеран лікує і досі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Kalush та репер Skofka присвятили нову пісню "Батьківщина" всім українцям, але вона спричинила гучний скандал. Причиною критики став неоднозначний текст нового треку. Після хвилі хейту фронтмен Олег Псюк відповів на звинувачення щодо композиції.