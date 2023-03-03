ЛГБТ-активистка стала женщиной года по версии TIME: в сети поднялась буря хейта

После выхода материала TIME, пользователи сети стали активно обсуждать, почему именно Шевченко попала в этот список

Глава общественной ЛГБТ-организации "Инсайт", соорганизатор Марша Женщин и украинская правозащитница Елена Шевченко стала женщиной года по версии журнала TIME. В сети поднялась волна возмущений относительно такого решения.

Ежегодно TIME выбирает 12 женщин-лидеров, которые в свою очередь внесли значительный вклад в борьбу за права человека. Женщины, которые попали в список этого года, оказали значительное влияние в своих областях, от активизма и управления до спорта и искусства. Об этом сообщается на сайте издания.

Что известно о Елене Шевченко

Родилась 13 мая 1982 года в городе Киев. Является членом правления международной организации ILGA World. Сопредседатель организационного комитета КиевПрайда.

В 2003 году Елена стала волонтером и общественным деятелем организации "Женская сеть", которая активно занималась защитой прав ЛГБТ-женщин и продвижением идей феминизма.

В 2007 году бывшие участницы "Женской сети" основали группу "Инсайт", целью которой является защита прав ЛГБТ-людей. Спустя три года Елена возгласила данную организацию.

В интервью TIME Елена Шевченко рассказала, что она подвергалась нападениям семь раз. За время полномасштабного российского вторжения, по ее словам, уровень сексуального насилия в стране значительно вырос, а представители ЛГБТ якобы сталкиваются с жесткой дискриминацией.

Вместе с коллегами в 2020 году Елена собрала более 400 тысяч долларов на гуманитарную помощь женщинам из уязвимых категорий и ЛГБТ-сообщества.

"Это ежедневная борьба. Нужно напомнить, что женщины — это не те, которым просто нужно рожать новых солдат и заботиться о наших героях", — сказала Шевченко журналистам TIME.

Хейт в сети

После выхода материала TIME, пользователи сети стали активно обсуждать, почему именно Шевченко попала в этот список.

Так, к примеру, украинский блогер и журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook написал следующее:

"Начальник вокзала Волноваха, которая погибла на рабочем месте, потому что координировала поезда — не женщина года. Проводница, погибшая во время эвакуационных рейсов – не женщина года. А ЛГБТ активистка-женщина года по версии TIME. Все, что нужно знать об этих наградах".

Спикер InformNapalm и волонтер Михаил Макарчук на своей странице в Facebook также возмутился, почему женщиной года стала именно Шевченко.

"Наш ежегодный список "Женщины года", опубликованный 2 марта, исследует наиболее возвышенную форму влияния путем привлечения внимания к лидерам, использующим свои голоса, чтобы бороться за более равноправный мир", — говорится в материале журнала TIME.

В социальніх сетях тем временем появляются следующие комментарии:

В материале журнала отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Шевченко и ее коллеги усиленно собирали средства для трансгендеров. Они закупали все от аптечек до гормонов. За 2022 год они собрались более 400 000 долларов от разных компаний и доноров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский хореограф Владислав Яма ответил на хейт в сети. Пользователи обвинили его в бегстве из воюющей страны.