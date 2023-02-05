Влад Яма ответил на обвинения в бегстве из воюющей Украины: "Есть более важные дела" (фото)

Украинцы до сих пор хейтят известного танцовщика за побег в США

Украинский хореограф Влад Яма решил отреагировать на хейт в сети после того, как он вызвал возмущение среди общественности фото в стиле "спасатели Малибу".

40-летняя звезда перестал отмалчиваться. Яма решил ответить украинцам, что у каждого есть свое мнение, а самых недовольных подписчиков в Инстаграме блокирует. Кстати, попасть на страницу танцовщика в соцсети проживающим на территории Украины нельзя — мужчина ограничил доступ к своему аккаунту.

"Да, ситуация экстремальная, каждый имеет право на свое мнение. Но я не вижу смысла кому-то что-то доказывать. Есть более важные дела", — подытожил Влад Яма.

Напомним, что украинский хореограф уехал из страны еще в начале полномасштабного вторжения россии. Вместе с семьей он улетел в Майами (США) и, скорее всего, не планирует возвращаться на родину. Известно, что границу Яма пересек еще 24 февраля, когда это уже было запрещено.

Ранее мы рассказывали, что на днях в сеть впервые за 3 месяца вышел еще один популярный украинский танцовщик Дмитрий Дикусар. Сейчас он воюет в ВСУ, защищая нашу страну от оккупанта.