Блогер Олег Машуковский показал своего парня и вызвал бурную реакцию украинцев (фото)

Машуковский – открытый гей

На фоне новостей, что дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества в Украине теперь признана Европой, эта тема у украинцев действительно вызывает неоднозначную реакцию. Данную проблему можно продемонстрировать на примере украинского блогера Олега Машуковского, недавно совершившего каминг-аут, а теперь еще и показавшего своего парня.

Тиктокер в Инстаграме представил подписчикам свою вторую половинку. Известно, что парень работает звездным визажистом и подписан в соцсети ником the_dark_dany.

"Теперь официально, да, мы вместе. Буду рад, если станете друзьями с моим родным человеком", — написал Машуковский в посту. Но как бы не хотел блогер положительной реакции от своих фанатов, украинцы все же поделились на два лагеря.

"Не надо их защищать и говорить будьте счастливы, это же пи..расы ", "кому война, а кому любовь, подурели", "К сожалению даже глаза болят на такое смотреть", — написали хейтеры в комментариях к новости Машуковского.

Комментаторы написали, что пока некоторые мужчины воюют с оккупантами, в тылу происходит "полная жесть". Впрочем, блогер отметил, что очень многие представители ЛГБТ-сообщества находятся на фронте. Его поддержали и другие пользователи, призывающие украинцев быть более толерантными. В конце концов мы живем и стремимся жить в свободной стране, где каждый имеет право выбирать как и с кем проводить свое время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте украинка и ЛГБТ-активистка Елена Шевченко стала женщиной года по версии TIME. Однако ее обвинили в том, что ранее она не поддержала идею финансирования украинских военных в войне против россии.