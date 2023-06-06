ЕСПЧ обязал Украину выплатить гей-паре компенсацию за отказ в браке. Когда Рада примет закон о зарегистрированных партнерствах?

Торможение законодательных изменений несет репутационные риски для Украины перед Советом Европы

Европейский суд по правам человека признал нарушение Украиной прав однополой пары, которая не могла узаконить свои отношения, являясь семьей де-факто. Для установления справедливости гей-паре понадобилось 10 лет, а возможным это стало благодаря ратифицированной Украиной Европейской Конвенции, исключающей дискриминацию по сексуальной ориентации. Приговор суда обязывает государство выплатить обоим мужчинам по 5 тысяч евро компенсации.

Несмотря на то, что результат данного дела стал революционным для нашей страны, свои права гей-супругам удалось отстоять пока исключительно на бумаге. Согласно Конституции, в Украине не разрешены однополые браки, поэтому узаконить отношения представители ЛГБТ-сообщества все еще не могут.

Когда Украина присоединится к Европе в вопросе равенства перед законом граждан любой сексуальной ориентации, "Телеграф" спрашивал у народного депутата Верховной Рады, автора законопроекта об институте зарегистрированных партнерств Инны Совсун.

Правовая коллизия

Закон о ратификации Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод был принят Верховной Радой еще в 1997 году. Однако украинское законодательство до сих пор не в состоянии обеспечить соблюдение некоторых положений даной Конвенции.

В частности, в статье 8-й говорится о праве каждого гражданина на уважение его семейной и частной жизни, если это не представляет угрозы для государства или общества. Среди сфер применения данной статьи – определение персональной идентичности, фактические брачные отношения и вопросы сексуальных меньшинств.

Статья 14 гарантирует осуществление гражданином любого, предусмотренного законом права, без дискриминации по какому-либо признаку, в том числе сексуальной ориентации, любым органом государственной власти.

В то же время, согласно статье 51 Конституции Украины, "брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины", тогда как свободное согласие однополых партнеров не может быть основанием для регистрации их отношений. При этом, согласно 74-й статье Семейного кодекса Украины, даже не зафиксированное регистрацией в ЗАГСе сожительство разнополых пар государство рассматривает как фактический брак, дающий им ряд прав и обязанностей.

Опираясь на эти противоречия между украинским законодательством и положениями вышеупомянутых статей Конвенции, ЕСПЧ констатировала дискриминацию Украиной однополой пары Андрея Маймулахина и Андрея Маркова, которые фактически проживают семьей с 2010 года, однако не могут узаконить свой т.н. "гражданский" брак.

Таким образом, ЕСПЧ побуждает Украину признать отношения ЛГБТ-пар и принять закон о регистрации однополых партнерств как семей, говорит руководитель Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Михаил Тарахкало. Следует отметить, что аналогичные решения ЕСПЧ ранее выносил и в отношении других стран, в частности, Италии и Греции.

"Любое решение ЕСПЧ состоит из двух частей — мер общего и индивидуального характера. Последние в данном случае предусматривают выплату пострадавшей стороне компенсации за ущемление прав со стороны государства. Меры общего характера — это комплекс действий, которые государство должно выполнить, чтобы это нарушение не повторялось. В случае защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, эти меры должны представлять собой либерализацию украинского законодательства, а именно разрешение на регистрацию гражданских партнерств", — объясняет юрист в комментарии "Телеграфу".

Также правозащитник отмечает, что ратификация любой конвенции — это своего рода декларация намерений государства относительно постепенного приведения национального законодательства в соответствие с нормами и положениями конвенции. Если правительство не соглашается с этим и не готово работать в данном направлении, государству следует выйти из Совета Европы и выбрать другой путь развития.

В шаге от равноправия

В вопросе узаконения однополых партнерств немаловажную роль играет не только социальный, но и правовой аспект. Так, в отличие от женатых гетеросексуальных пар, однополые партнеры не имеют возможности представлять интересы друг друга в критических ситуациях. Особенно острой данная проблема стала во время войны.

В частности, статус "однополого сожителя" не позволит одному из супругов:

посещать фактически ближайшего, однако юридически абсолютно постороннего человека в реанимационном отделении и давать или не давать согласие на проведение того или иного медицинского вмешательства (например, если партнер находится в состоянии комы);

получать информацию о попадании партнера-военнослужащего в плен или его пропаже без вести и данные о ходе поисковой операции/освобождения;

получить тело погибшего партнера и принимать решения о месте и способе его захоронения;

взять на попечение его несовершеннолетних детей;

наследовать или передавать имущество на правах первой линии наследования в случае внезапной смерти партнера в отсутствие завещания.

Узнать хотя бы приблизительное количество таких семей в Украине пока невозможно, ведь в большинстве случаев представители ЛГБТ-сообщества скрывают свою личную жизнь из-за опасений проявления гомофобии в свой адрес.

В то же время, петиции на имя президента с просьбой разрешить регистрацию однополых браков и партнерств, уже дважды — в 2022 и 2023 годах — набирали необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч подписей. Тогда Владимир Зеленский заверил, что правительство нарабатывает варианты для решения этого вопроса, однако процесс осложняется запретом внесения изменений в Конституцию во время действия военного положения.

По словам народной депутатки, автора законопроекта №9103 об институте зарегистрированных партнерств Инны Совсун игнорирование решения ЕСПЧ и торможение процесса законодательных изменений — это репутационные риски для Украины перед Советом Европы и сигнал для европейских стран, что наше государство не способно надлежащим образом защитить права человека. Такое положение дел может крайне негативно отразиться на интеграции Украины в ЕС.

"Данное решение ЕСПЧ не гарантирует изменений в украинском законодательстве, однако для депутатов, ранее выступавших против соответствующих реформ, оно станет поводом задуматься. Выступать против решения Европейского суда по правам человека в условиях, когда Украина претендует на членство в ЕС и обвиняет россию в игнорировании норм Европейской конвенции, — это, как минимум, не последовательно", — говорит депутатка в комментарии "Телеграфу".

На сегодня законопроект №9103 прошел уже три непрофильных комитета Верховной Рады: по вопросам молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации. Результатом этих рассмотрений стали рекомендации поддержать проект в первом чтении.

Несмотря на то, что решения этих комитетов не обязательны к выполнению, они позволяют авторам инициативы вступить в диалог с депутатами, предоставить им аргументацию и представить результаты соцопросов, согласно которым большинство украинцев поддерживают данную реформу, объясняет Инна Совсун. Что касается главного комитета, он пока не планирует выносить на рассмотрение этот законопроект.

"Легализация однополых браков действительно требует внесения изменений в Конституцию, однако брак и партнерство — это разные институты. Принятие закона о зарегистрированных партнерствах возможно и без изменения положений Основного Закона Украины, а значит, может быть реализовано даже во время действия военного положения. Кроме того закон будет предусматривать расширение возможностей не только для однополых пар", — объясняет депутат.

По словам народной избранницы, по состоянию на сегодняшний день украинский парламент более консервативный, чем украинское общество — депутаты, которые готовые поддержать законопроект о зарегистрированных партнерствах, сейчас в меньшинстве. Такие настроения в парламенте мешают и принятию законопроекта №5488, отягощающего ответственность за административное правонарушение, совершенное по мотивам нетерпимости. Следует отметить, что данное изменение украинского законодательства является частью евроинтеграционного пакета, без выполнения требований которого путь в ЕС для Украины будет закрыт.