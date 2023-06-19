"Жалею, что не буду держать в руках оружие": Олег Винник впервые дал интервью с начала полномасштабного вторжения (видео)

49-летний певец рассказал о своей болезни

Известный певец родом из Черкасской области, пропавший с радаров украинских СМИ и своих поклонников, впервые дал интервью с начала полномасштабной войны россии против Украины. Олег Винник действительно находится в Германии, где он лечится от серьёзного заболевания.

На YouTube-канале "КРП (крупным планом)" появился тизер к будущей премьере полного видео с 49-летним исполнителем хита "Вовчиця". Интервьюер поставил Виннику прямые вопросы: как он выехал из Украины, чем болен артист и какой близкий человек находится с ним в непростые для Винника времена.

"Я буду только об одном жалеть, что я не держу в руках оружие, и что я не там (на фронте — ред.)", — произнес певец. Относительно своего здоровья Винник сказал, что этой болезнью в Германии страдают два процента человек.

Также исполнитель поделился, что сейчас возле него находится человек, с которым он "часто спит". Винник сразу отметил, что это женщина, а не мужчина, ведь артиста не раз подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, что сейчас Винник ничего не публикует в соцсетях и не появляется на публике. Его поклонники продолжают волноваться за своего кумира, ведь еще до войны стало известно об ухудшении здоровья Винника, из-за чего исполнителю даже пришлось отменять концерты.

В июле прошлого года Олег Винник "засветился" с бородой и опухшим видом. По словам адвоката певца, его звездный клиент проходит лечение в Германии, а также занимается волонтерством и активно помогает украинской армии.