Де зараз Олег Винник: що відомо про діяльність співака та його стан здоров’я

"Король вовчиць" Олег Винник довго мовчав після 24 лютого, що викликало чимало запитань в українців

Один із популярних артистів української естради, 49-річний Олег Винник зник із соціальних мереж. Шанувальники артиста стурбовані питанням, де зараз Олег Винник і чим займається співак під час повномасштабної російсько-української війни.

"Телеграф" розповідає, що відомо про місцезнаходження Олега Винника, його діяльність та стан здоров’я. Незабаром, 31 липня, артист відсвяткує 50-річчя.

Автор хітів "Вовчиця", "Ангел", "Ніно" та "Щастя" після відкритого російського вторгнення 24 лютого 2022 року засудив військову агресію росії і підтримав Україну на своїй сторінці в Instagram. Однак після цього згадок про зірку в інформаційному просторі практично не було, нових пісень виконавець не випускав. Останній пост на його сторінці був присвячений Великодню (2022 рік).

Останній пост Винника

Лише у липні 2022-го адвокат Винника розповів ТСН, що у артиста погіршилося здоров’я і він перебуває на лікуванні у Німеччині, але активно волонтерить. Справді, після початку повномасштабної війни Винник організував благодійний фонд "Вовчиця", публікації про передачу автомобілів для українських військових можна знайти у соціальних мережах.

Допомога фонду Олега Винника

Де зараз Олег Винник

Вже сам артист вийшов на зв’язок задовго після коментаря його адвоката у червні цього року. Як зізнався Олег Винник в інтерв’ю на YouTube-каналі "КРП", 26 лютого він виїхав до Німеччини, де має право на проживання вже 23 роки. Як саме він перетнув кордон, артист не уточнює, але додає, що "вивозив із собою дуже багато людей". До речі, у цьому ролику Вінник офіційно підтвердив, що одружений зі своєю 49-річною бек-вокалісткою Таюне, а ще заявив, що має сина. Разом із дружиною Таїсією Сватко (справжнє ім’я) Олег Винник живе у Берліні.

Олег Винник і Таюне

Що зі здоров’ям Олега Винника

У 2021 році співак скасував низку концертів через проблеми зі здоров’ям. Тоді Винник називав такий діагноз – бронхіально-астматичний ларингіт.

Тема здоров’я артиста знову актуалізувалася після того, як стало відомо про його виїзд до Німеччини. На що саме хворий Винник, він публічно не роз’яснює. За його словами, самопочуття погіршилося ще у турі. Діагноз артист говорити не став, але додав, що "на цю хворобу в Німеччині хворіють 2%". Водночас, чутки про онкологічне захворювання зірка спростував.

"Мене підняли, поставили на ноги. Вона (хвороба — ред.) вже сьогодні не така страшна і летальна. Сьогодні є на це таблетки, медикаменти. Не назву (діагноз — ред.). Не потрібно", — каже Винник у тому ж інтерв’ю.

Який вигляд зараз має Олег Винник

За час з квітня 2022 по червень 2023 року, поки артист не з’являвся в соцмережах і медіа, він трохи змінився зовні. У Винника дещо інший імідж: співак відростив волосся.

Олег Винник помітно змінився

У співака інша зачіска

До речі, у соціальних мережах "короля вовчиць" так і немає. Точніше, на його Instagram-сторінці з’явився фрагмент відео, де чоловік, якого в мережі прозвали "клоном Винника", співає невідомий трек. За словами Винника, він не має доступу до профілів у Facebook та Instagram, а паролі нібито змінив його експродюсер Олексій Горбатенко. Артист має намір звернутися із цього приводу до правоохоронців.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз мешкає і чим займається EL Кравчук. Співак був зіркою у 90-х.