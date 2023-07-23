Де зараз Іван Дорн: чим займається співак під час повномасштабної війни

Популярного виконавця багато засуджували співвітчизники за концерти для росіян, але після 24-го лютого 2022 року він цілком став на бік рідної країни

Український співак, ексучасник дуету "Пара нормальних", 34-річний музикант Іван Дорн неодноразово піддавався критиці через регулярні виступи в рф після анексії Криму й агресії на сході України. Однак у перші дні повномасштабного нападу рф підтримав рідну країну.

"Телеграф" розповідає, де зараз Іван Дорн, чим він займається та як підтримує Україну.

До повномасштабної війни Іван Дорн проживав у Києві, але продовжував гастролювати у росії після 2014 року. Виступав як в українських телешоу, так і брав участь у російських передачах, записував треки як із українськими, так і з російськими виконавцями. Знявся у фільмі російського режисера Кирила Серебренникова "Петровы в гриппе" (2021 рік). Заснував студію звукозапису Masterskaya, з якою випускав альтернативне новорічне шоу "Годный год" на YouTube. Треки, як раніше, так і зараз, презентує англійською, українською та російською мовами.

Скандальне інтерв’ю Дудю

Окрім пісень "Стыцамен", "Синими, желтыми, краснами", "Танец пінгвіна", "Тебе нема сьогодні" Дорн відомий висловлюваннями, що спричинили скандальну реакцію українців. Так, в інтерв’ю Юрію Дудю у 2017 році виконавець міркував про "братів росіян та українців" та "сварку молодшого та старшого братів" у контексті подій 2014 року. Вже під час повномасштабної російсько-української війни артист вибачився перед українським народом за те, що звучав у цьому відео грубо. Дорн визнав, що для усвідомлення своїх помилок йому знадобилося п’ять років і повномасштабна війна.

Іван Дорн на шоу Юрія Дудя

Позиція після повномасштабної війни

У день повномасштабного нападу росії на територію України Іван Дорн засудив агресора, підтримав рідну країну і заодно звернувся в соціальних мережах до своїх слухачів-росіян, щоб ті не брали участі у війні та зупинили російську владу. Лейбл Дорна Masterskaya закрив свій музичний каталог для росії і білорусі, сам співак потрапив до списку артистів, яким заборонено виступати в рф.

Дорн гастролює у містах Європи та США, збираючи кошти на підтримку України. Відео з благодійних концертів, звіти про передачу коштів можна знайти на сторінці артиста у Instagram.

Де зараз Іван Дорн

У соціальних мережах співак ділиться роликами з благодійних поїздок, де саме він мешкає – публічно не висловлюється. Тим не менш, раніше Дорн говорив, що його дружині та дітям через війну довелося виїхати до Парижа, Франції.

Іван Дорн із дружиною

Судячи з Instagram-сторінки дружини Дорна, вони втрьох залишаються в Парижі до цього дня. Нагадаємо, Іван Дорн десять років у шлюбі з однокласницею Анастасією Новіковою, пара виховує дочку Василису та сина Івана (2014 та 2015 року народження відповідно).

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