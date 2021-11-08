"Ооо, запроданець повернувся": у мережі обговорюють появу Івана Дорна на "Танцях із зірками"

Український артист виступає в РФ і не бачить у цьому нічого поганого

У неділю ввечері, 7 листопада, на телеканалі "1+1" відбулася прем’єра десятого випуску популярного танцювального шоу — "Танці із зірками". Темою випуску став сімейний вечір. Незважаючи на те, що атмосфера прямого ефіру була огорнута теплом, завдяки танцям зіркових учасників зі своїми рідними та близькими, виступ спеціальних гостей, учасника шоу "Голос країни" Constantine та скандального співака Івана Дорна викликав суперечки в мережі. Останнього розкритикували за регулярні виступи в країні-агресорі Росії.

Нагадаємо, що у 2017 році в інтерв’ю з російським журналістом Юрієм Дудем Дорн назвав війну на Донбасі, в якій загинуло тисячі людей, просто "сваркою двох побратимів", і став відхрещуватися від фінансування потреб українських військових в АТО. Крім цього співак заявив, що сценічний костюм із гербом України у 2014 році на Новій хвилі в Юрмалі одягав не з власної волі.

У мережі не лише розкритикували виступ співаків зі своєю піснею "Мозоль", а й пригадали скандальну позицію Дорна.

Додамо, що у липні у Києві українські активісти розгромили магазин PUMA через співпрацю з Іваном Дорном, який виступає в РФ. Того ж місяця співак "засвітився" на Каннському кінофестивалі, представляючи від Росії фільм режисера Кирила Серебреннікова "Петрови в грипі" з іншими російськими акторами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Світлана Лобода, яка давно живе і виступає в РФ і лише недавно повернулася до України, розповіла, що в Україні вона не виступала останніми роками нібито через втручання "впливової людини з Одеси".