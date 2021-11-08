"Ооо, запроданец вернулся": в сети обсуждают появление Ивана Дорна на "Танцах со звездами"

Украинский артист выступает в РФ и не видит в этом ничего плохого

В воскресенье вечером, 7 ноября, на телеканале "1+1" состоялась премьера десятого выпуска популярного танцевального шоу — "Танцы со звездами". Темой выпуска стал семейный вечер. Несмотря на то, что атмосфера прямого эфира была окутана теплом, благодаря танцам звездных участников со своими родными и близкими, выступление специальных гостей, участника шоу "Голос страны" Constantine и скандального певца Ивана Дорна, вызвало споры в сети. Последнего раскритиковали за регулярные выступление в стране-агрессоре России.

Напомним, что в 2017 году в интервью с российским журналистом Юрием Дудем Дорн назвал войну на Донбассе, в которой погибло тысячи людей, просто "ссорой двух собратьев", и стал открещиваться от финансирования нужд украинских военных в АТО. Кроме этого певец заявил, что сценический костюм с гербом Украины в 2014 году на Новой волне в Юрмале надевал не по собственной воли.

В сети не только раскритиковали выступление певцов со своей песней "Мозоль", но припомнили скандальную позицию Дорна.

Добавим, что в июле в Киеве украинские активисты разгромили магазин PUMA из-за сотрудничества с Иваном Дорном, выступающим в РФ. В том же месяце певец "засветился" на Каннском кинофестивале, представляя от России фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" с другими российским актерами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и выступает в РФ и лишь недавно вернулась в Украину, рассказала, что в Украине она не выступала последние годы якобы из-за вмешательства "влиятельного человека из Одессы".