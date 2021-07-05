"Бизнес на крови": активисты разгромили магазин PUMA в Киеве (видео)

Неизвестные напали на магазин спортивной одежды Puma, расположенный в Sky Mall в Киеве, из сотрудничества бренда с украинским музыкантом Иваном Дорном, регулярно выступающим в России несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

Соответствующее видео расправы опубликовал в Facebook активист Сергей Стерненко.

"Ну что, PUMA, как там ваша любовь к оккупантам? Вы уже потеряли тысячи клиентов из-за своей твердолобости. И будете терять дальше. Уважение людям, которые выразили свою позицию!" – подписал кадры он.

Суды по ролику, неизвестные успели оставить надписи на полу в магазине – "Спонсор сепарат", "Террористы", "Бизнес на крови".

"Puma не прекратила сотрудничество с ним (Иваном Дорном, - Авт.) даже после волны критики. Значит, это сознательная позиция бренда", – отметил Стерненко.

Как сообщал "Телеграф", ранее Андрей Данилко высказался об Иване Дорне, выступающем в России.