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Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)

Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)
18:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ивана Дорна

В понедельник, 12 июля, российский режиссер Кирилл Серебрянников представил на 74-ом Каннском кинофестивале свой новый фильм "Петровы в гриппе" - экранизация книги "Петровы в гриппе и вокруг него" писателя Алексея Сальникова.

Об этом сообщает Super.ru.

На мировой премьере в Каннах собрались актеры фильма Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юра Борисов, продюсер картины Илья Стюарт, а также украинский певец Иван Дорн, который продолжает выступать в России несмотря на войну между Украиной и соседней страной. Сам же режиссер физически отсутствовал на премьере собственного фильма, но предстал перед публикой в виде значка.

 
 
 
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Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни автомеханика Петрова и его семьи. После распада Советского Союза они живут в заводском городе Екатеринбурге и в канун Нового года все заболевают гриппом, после чего у них появляются галлюцинации.

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Напомним, что в начале июля в Киеве из-за сотрудничества с Иваном Дорном был разгромлен магазин спортивной одежды Puma. Все из-за того, что украинский артист регулярно выступает на российской территории с концертами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

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Иван Дорн, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Петровы в гриппе, Кирилл Серебрянников, Юра Борисов.
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