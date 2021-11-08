Танцююча бабуся та виступ зірки серіалу "Свати": хто пройшов у чвертьфінал шоу "Танці із зірками"

Десятий ефір "Танців із зірками" — сімейний випуск.

У неділю, 7 листопада, на телеканалі "1+1" відбувся десятий випуск найтанцювальнішого шоу в Україні — "Танці з зірками", під час якого визначили четвірку чвертьфіналістів.

Темою цього випуску став Сімейний вечір. Кожна пара виконала два танці, в одному з яких взяли участь родичі учасників. Зазначимо, що дружина та сини Артура Логая допомогли "заробити" йому перші на проєкті 30 балів.

Суддівський склад не змінився: Катерина Кухар, Влад Яма та Максим Чмерковський продовжили оцінювати майстерність кожного учасника. Ведучою зіркового балкона в черговий раз стала Маша Єфросиніна.

Першими на паркет вийшло сімейство актора Артура Логая — його дружина Євгенія та два сини — Герман та Лев.

Слідом за своїм головним конкурентом на паркеті з’явився актор Костянтин Войтенко. Разом зі своєю партнеркою він виконав віденський вальс із підтримками.

Третій номер 10 ефіру переніс глядачів на українське сватання. Бабуся солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької вийшла на паркет зі своєю онукою, щоб допомогти їй пройти далі.

Головна конкурентка Олександри – олімпійська чемпіонка Ольга Харлан не змогла вийти на паркет наживо, тому зі своїм партнером вони станцювали ча-ча-ча віддалено.

П’ятим своїм танцем дивував Дмитро Каднай, який повернувся на паркет після хвороби. Музикант виконав свою давню мрію та разом зі своїм батьком станцювали чарльстон.

Після цього, на паркет знову вийшла Олександра Заріцька. Артистка спробувала підкорити "самбу-вбивцю".

Свій другий танець, а саме швидкий квікстеп Артур Логай пообіцяв станцювати без підтримки. І йому це вдалось.

І знову віддалено станцювала Ольга Харлан зі своєю сестрою. Після їхнього виступу спортсменка повідомила, що вони з Дмитром Дікусаром отримали негативні тести і пообіцяли встигнути приїхати на шоу до оголошення результатів.

Іспит на бальніка "перездавав" після хвороби Дмитро Каднай. Разом з Аліною Лі співак зумів підкорити зал пристрасною румбою.

І завершив конкурсну програму Костянтин Войтенко, який своїм танцем вибачався у своєї дружини Валентини. Актор запросив дружину станцювати з ним модерн, але вона не танцювала з ним. Але на паркет все ж таки прийшла: примирення сім’ї відбулося.

Перед оголошенням результатів голосування глядачів на головний паркет країни вийшла учасниця, яку глядачі хочуть бачити в наступному сезоні "Танців із зірками" — українська актриса, зірка серіалів "Свати", "Село на мільйон" та "Будиночок на щастя" Анна Кошмал. Разом із Олександром Прохоровим артистка виконала пристрасне танго.

Хто залишив проєкт "Танці із зірками-2021"

За результатами підсумовування балів суддів та глядацьких голосів у зону ризику потрапили пари — Костя Войтенко та Роксоляна Маланчук, Дмитро Каднай та Аліна Лі, а також Саша Заріцька та Юра Мєшков. Але в останній момент глядачі врятували — Діму Кадная та Аліну Лі

Дві пари, що залишилися, воювали в "танці за життя". Учасники виконували самбу-вбивцю.

Саша Зарицька та Костя Войтенко воювали у "танці за життя"

За рішенням суддів проєкту, у десятому ефірі, за крок до чвертьфіналу, танцювальне шоу залишила пара Олександра Заріцька та Юрій Мєшков.

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проєкту "Танці із зірками" залишили Євгенія Власова та Макс Леонов. Раніше шоу вже залишили коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна, а також MELOVIN та Ліза Русіна.