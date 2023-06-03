Обманул? Стало известно, был ли сбежавший от войны Влад Яма на съемках в Киеве

В программе "Твій день" прокомментировали фото танцора в студии

Только на днях скандальный хореограф Влад Яма взволновал украинцев тем, что вернулся в страну, от войны в которой сбежал вместе с семьей уже во время военного положения, как поступила информация о том, что танцор, более всего, не был в Киеве.

Фото со студии, где проходят съемки программы "Твій день" канала ТСН, где Яма до полномасштабного вторжения был ведущий, оказались старыми. Напомним, что мужчина выложил в сторис Инстаграма фото в украинской футбольной форме на фоне съемочной площадки и подписал кадр "Дома". После чего подписчики Ямы решили, что таким образом он сообщил о своем возвращении в Украину.

Подтверждений тому, находится ли танцор в Украине, нет, и точно известно, что Яма не снимался для телевизионной программы во время полномасштабной войны. В команде шоу заверили, что в студию танцор не приезжал, сообщает ТСН. Для чего мужчине было писать, что он "дома" — непонятно.

После это публикации танцор опубликовал в сторис социальной сети только снимок с хинкали, а также собственное фото, на котором написано "Все будет хорошо".

Ранее известный украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Влад Яма пытался стать депутатом, и даже был не против попасть в пророссийскую партию Виктора Медведчука.