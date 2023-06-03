Обдурив? Стало відомо, чи був Влад Яма, який втік від війни, на зйомках у Києві

У програмі "Твій день" прокоментували фото танцюриста у студії

Лише днями скандальний хореограф Влад Яма схвилював українців тим, що повернувся до країни, від війни в якій втік разом із сім’єю вже під час воєнного стану, як надійшла інформація про те, що танцюрист, більш всього, не був у Києві.

Фото зі студії, де проходять зйомки програми "Твій день" каналу ТСН, де Яма до повномасштабного вторгнення був ведучий, виявилися старими. Нагадаємо, що чоловік виклав у сторіс Інстаграму фото в українській футбольній формі на тлі знімального майданчика та підписав кадр "Вдома". Після цього підписники Ями вирішили, що таким чином він повідомив про своє повернення до України.

Підтверджень тому, чи танцюрист в Україні, немає, і точно відомо, що Яма не знімався для телевізійної програми під час повномасштабної війни. У команді шоу запевнили, що до студії танцюрист не приїжджав, повідомляє ТСН. Навіщо чоловікові було писати, що він "вдома" — незрозуміло.

Після цієї публікації танцюрист опублікував у сторіс соціальної мережі лише знімок з хінкалі, а також власне фото, на якому написано "Все буде добре".

Раніше відомий український блогер Богдан Беспалов заявив, що Влад Яма намагався стати депутатом, і навіть був не проти потрапити до проросійської партії Віктора Медведчука.