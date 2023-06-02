Влад Яма, який втік у США, повернувся до Києва і став захищати Потапа

Тільки через більше як рік війни хореограф повернувся до столиці.

Відомий український хореограф Влад Яма, який втік із сім’єю у Майамі під час війни в Україні, вперше після повномасштабного російського вторгнення повернувся до Києва.

Про свій приїзд повідомив сам Яма, опублікувавши у сторісі на своїй сторінці в Інстаграм фото зі студії програми "Сніданок з 1+1". Зазначимо, що на знімку Влад з’явився у футбольній формі у кольорах українського прапора.

"Вдома" — коротко підписав фото хореограф.

Також, після повернення до столиці, Яма вирішив стати на захист ще одного Потапа, який "втік". Хореограф поділився скріном публікації користувача з Фейсбук, який обурювався великою кількістю новин про розставання Насті та Потапа, про Лободу та інші зірки у ЗМІ, особливо після того, як Київ уночі було обстріляно. Цей пост Яма і прокоментував у сторіс, проте, мабуть, суті тієї публікації хореограф не зрозумів.

"Мені здається, деякі навіть думають, що Потап майже такий же небезпечний, як ракети (звичайно, ні)" — написав Влад, до чого російською мовою.

Нагадаємо, що український хореограф виїхав із країни ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Разом із сім’єю він відлетів до Майамі (США). Відомо, що кордон Яма перетнув ще 24 лютого, коли це вже було заборонено,

Раніше відомий український блогер Богдан Беспалов заявив, що Влад Яма намагався стати депутатом, і навіть був не проти потрапити до проросійської партії Віктора Медведчука.