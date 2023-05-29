Поки в Україні війна, Влад Яма, що втік в США, закутив із дружиною на "лакшері"-вечірці (фото)

Представник "батальйону Маямі" відсиджується в США, поки українці боронять свою державу

Відомий український танцюрист і суддя у розважальних телевізійних шоу Влад Яма, який втік із сім’єю в США на самому початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, продовжує розчаровувати своїх шанувальників. Чоловік провокує скандали. Наприклад, у лютому цього року Яма викликав обурення серед громадськості фото у стилі "рятувальники Малібу", а тепер "засвітився" на люксовій вечірці.

Разом із дружиною Лілією 40-річний танцюрист, родом із Запоріжжя, яке практично щодня обстрілюється росіянами, відвідав день народження молодої української тенісистки Ангеліни Дімової. Дівчина живе в Маямі, але сама родом з Одеси. Не має серйозних успіхів у спорті, але Ангеліні вдається вести багате життя і хвалитися цим в Інстаграмі.

Саме Дімова виклала у сторіс спільне фото з Владом та Лілією. Гості весело проводили час та пили шампанське.

Також Лілія Яма опублікувала фото з розкішної вечірки, на яких зображено її зі своїм скандальним чоловіком та інші гості заходу.

Нагадаємо, що український хореограф виїхав із країни ще на початку повномасштабного вторгнення рф. Разом із сім’єю він полетів в Маямі (США) і, швидше за все, не планує повертатися на батьківщину. Відомо, що кордон Яма перетнув ще 24 лютого, коли це вже було заборонено.

Раніше відомий український блогер Богдан Беспалов заявив, що Влад Яма намагався стати депутатом, і навіть був не проти потрапити до проросійської партії Віктора Медведчука.