Пока в Украине война, сбежавший в США Влад Яма закутил с женой на "лакшери"-вечеринке (фото)

Представитель "батальона Майями" отсиживается в США, пока украинцы защищают свое государство

Известный украинский танцор и судья в развлекательных телевизионных шоу Влад Яма, сбежавший с семьей в США в самом начале полномасштабного вторжения россии в 2022 году, продолжает разочаровывать своих, уже бывших, поклонников. Мужчина провоцирует скандалы. К примеру, в феврале этого года Яма вызвал возмущение среди общественности фото в стиле "спасатели Малибу", а теперь "засветился" на люксовой вечеринке.

Вместе с женой Лилией 40-летний танцор, родом из Запорожья, которое практически ежедневно обстреливается россиянами, посетил день рождение молодой украинской теннисистки Ангелины Димовой. Девушка живет в Майями, но сама родом из Одессы. Не имеет серьезных успехов в спорте, но Ангелине удается вести богатую жизнь и хвастаться этим в Инстаграме.

Именно Димова выложила в сторис совместное фото с Владом и Лилией. Гости весело проводили время и пили шампанское.

Также Лилия Яма опубликовала фото с роскошной вечеринки, на которых запечатлены она со своим скандальным мужем и другие гости мероприятия.

Напомним, что украинский хореограф уехал из страны еще в начале полномасштабного вторжения рф. Вместе с семьей он улетел в Майами (США) и, скорее всего, не планирует возвращаться на родину. Известно, что границу Яма пересек еще 24 февраля, когда это уже было запрещено.

Ранее известный украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Влад Яма пытался стать депутатом, и даже был не против попасть в пророссийскую партию Виктора Медведчука.