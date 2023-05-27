Жена Притулы показала редкое фото самой младшей дочери: "Наша звездочка"

Дочке волонтера Стефании исполнилось уже два года

Жена украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы, Екатерина Сопельник, поделилась с подписчиками редким фото самой младшей дочери Стефании. Ранее поклонники известного шоумена назвали девочку копией папы.

26 мая Стефании исполнилось два года. По этому поводу Сопельник опубликовала в Инстаграме ряд фото, на которых изображена маленькая именинница.

"Ее величество "сталь под шелком" Стефания Сергеевна торжественно празднуют 2 годовщину. Море нежности, океан любви и бескрайнее лучики позитива! Любим безгранично, наша звездочка", — написала мама девочки.

"Красавица", — отметила в комментариях телеведущая Леся Никитюк. Напомним, что участие Сергея Притулы в шоу Нового канала "Хто зверху?" в новом сезоне не будет. В декабре прошлого года в интервью Маше Ефросининой мужчина заявил, что завершил карьеру телеведущего развлекательных шоу после вторжения россии 24 февраля прошлого года.

Напомним, что украинский волонтер Сергей Притула является многодетным отцом. У него есть сын Дмитрий (2008) от первого брака с Юлией Андрийчук, и две дочери – Соломия (2017) и Стефания от второго (2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сергей Притула эмоционально отреагировал на заявление Стивена Кинга в Твиттере. Дело в том, что "король ужасов" обратился к владельцу соцсети Илону Маску с предложением передать фонду ведущего деньги за "синюю галочку" (верификацию).