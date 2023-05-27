Дружина Притули показала рідкісне фото наймолодшої доньки: "Наша зірочка"

Дочці волонтера Стефанії виповнилось вже два роки

Дружина українського телеведучого і волонтера Сергія Притули, Катерина Сопельник, поділилась з підписниками рідкісним фото наймолодшої доньки Стефанії. Раніше шанувальники відомого шоумена назвали дівчинку копією тата.

26 травня Стефанії виповнилось два роки. З цього приводу Сопельник опублікувала в Інстаграмі ряд фото, на яких зображена маленька іменинниця.

"Її величність "сталь під шовком" Стефанія Сергіївна урочисто святкують 2 річницю. Море ніжності, океан любові та безкрайнє випромінювання позитиву! Любимо безмежно, наша зірочка", — написала мама дівчинки.

"Красуня", — зауважила в коментарях телеведуча Леся Никитюк. Нагадаємо, що участі Сергія Притули в шоу Нового каналу "Хто зверху?" в новому сезоні не буде. У грудні минулого року в інтерв'ю Маші Єфросініної чоловік заявив, що завершив кар'єру телеведучого розважальних шоу після вторгнення росії 24 лютого минулого року.

Нагадаємо, що український волонтер Сергій Притула є багатодітним батьком. У нього є син Дмитро (2008) від першого шлюбу з Юлією Андрійчук, і дві доньки — Соломія (2017) та Стефанія від другого (2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сергій Притула емоційно відреагував на заяву Стівена Кінга у Твіттері. Річ у тім, що "король жахів" звернувся до власника соцмережі Ілона Маска з пропозицією передати фонду ведучого гроші за "синю галочку" (верифікацію).