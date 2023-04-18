"Морозили и отшивали": известный блогер рассказал, что сбежавший в Америку Влад Яма пытался стать депутатом

Оказывается, хореографа гложило, что многие деятели культуры прошли в политику, а он нет.

Известный украинский хореограф Влад Яма, который во время войны в Украине сбежал с семьей в Майами, США, за что ему периодически "прилетает", оказывается хотел пробраться в украинскую политику и стать народным депутатом.

Об этом рассказал известный блогер Богдан Беспалов в своем "расследовании", которое он опубликовал в YouTube. Более того, хореографа до сих пор "мучают" несбыточные мечты, которые он не осуществил в Украине.

Со слов блогера, Яму очень задело, что многие его друзья и коллеги сумели организовать себе место в украинской политике, а он "остался за бортом". Более того, в Верховную Раду хореограф даже был не против попасть и через оппозиционную партию Виктора Медведчука. Ему в принципе было непринципиально.

"Его морозили и отшивали по максимуму, он даже пытался завести контакты с "Оппозиционной платформой – За жизнь". Владу Яме было непринципиально, какую партию представлять, ему было важно зайти как депутат любой ценой, ведь его так сильно задело, что многие деятели культуры и искусств смогли стать депутатами, зашли через партию "зеленых", а Влад Яма остался за бортом", – отметил Беспалов.

Напомним, что Влад Яма вместе с семьей уехал из Украины в начале полномасштабной войны и сейчас живет в США с женой Лилианой и сыном Леоном. Границу он пересек еще 24 февраля, когда это не запрещалось. Об этом танцор рассказал в программе "Слава+". При этом артист и его семья волонтерят и помогают украинцам из-за рубежа.

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