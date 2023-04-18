"Морозили і відшивали": відомий блогер розповів, що Влад Яма, який втік до Америки, намагався стати депутатом

Виявляється, хореографа гнітило, що багато діячів культури пройшли в політику, а він ні.

Відомий український хореограф Влад Яма, який під час війни в Україні втік із сім’єю до Маямі, США, за що йому періодично "прилітає", виявляється хотів пробратися в українську політику та стати народним депутатом.

Про це розповів відомий блогер Богдан Беспалов у своєму "розслідуванні", яке він опублікував у YouTube. Щобільше, хореографа досі "мучать" нездійсненні мрії, які він не здійснив в Україні.

За словами блогера, Яму дуже зачепило, що багато його друзів і колег зуміли організувати собі місце в українській політиці, а він "залишився за бортом". Мало того, до Верховної Ради хореограф навіть не проти був потрапити і через опозиційну партію Віктора Медведчука. Йому в принципі було неважливо.

"Його морозили і відшивали по максимуму, він навіть намагався завести контакти з "Опозиційною платформою – За життя". Владу Ямі було непринципово, яку партію представляти, йому було важливо зайти як депутат за будь-яку ціну, адже його так сильно зачепило, що багато діячів культури та мистецтв змогли стати депутатами, зайшли через партію "зелених", а Влад Яма залишився за бортом", — зазначив Беспалов.

Нагадаємо, що Влад Яма разом із родиною виїхав з України на початку повномасштабної війни і зараз живе у США із дружиною Ліліаною та сином Леоном. Кордон він перетнув ще 24 лютого, коли це не заборонялося. Про це танцюрист розповів у програмі "Слава+". При цьому артист та його родина волонтерять та допомагають українцям з-за кордону.

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