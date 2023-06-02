Сбежавший в США Влад Яма вернулся в Киев и принялся защищать Потапа

Только спустя больше года войны, хореограф вернулся в столицу.

Известный украинский хореограф Влад Яма, который сбежал с семьей в Майами во время войны в Украине, впервые после полномасштабного российского вторжения вернулся в Киев.

О своем приезде сообщил сам Яма, опубликовав в сторис на своей странице в Инстаграм фото из студии программы "Сніданок з 1+1". Отметим, что на снимке Влад появился в футбольной форме в цветах украинского флага.

"Вдома" — коротко подписал фото хореограф.

Также, по возвращению в столицу, Яма решил встать на защиту еще одного "сбежавшего" — Потапа. Хореограф поделился скрином публикации пользователя из Фейсбук, который возмущался большим количеством новостей о расставании Насти и Потапа, о Лободе и прочих звездах в СМИ, особенно после того, как Киев ночью был обстрелян. Этот пост Яма и прокомментировал в сторис, однако видимо сути той публикации хореограф не понял.

"Мне кажется, некоторые даже думают, что Потап почти такой же опасный, как ракеты (конечно, нет)" — написал Влад, при чем на русском языке.

Напомним, что украинский хореограф уехал из страны еще в начале полномасштабного вторжения рф. Вместе с семьей он улетел в Майами (США). Известно, что границу Яма пересек еще 24 февраля, когда это уже было запрещено,

Ранее известный украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Влад Яма пытался стать депутатом, и даже был не против попасть в пророссийскую партию Виктора Медведчука.