Де зараз Влад Яма: чим займається відомий танцюрист під час війни

У США хореограф знайшов роботу

Багато українських зірок під час повномасштабної російсько-української війни виїхали за кордон. У США опинився і відомий український хореограф, танцюрист, суддя різних талантів-проєктів Влад Яма.

"Телеграф" розповідає, чим займається і де зараз мешкає Влад Яма зі своєю родиною, якого не раз критикували українці за те, що не повертається до рідної країни.

Як Влад Яма виїхав із України

Так, 41-річний хореограф проживає з дружиною Ліліаною та семирічним сином Леоном у Майамі. В інтерв’ю Славі Дьоміну Влад Яма заявляв, що "виїхав одразу і дуже швидко", за його словами, це сталося до того, як було заборонено виїзд чоловіків з України. Нагадаємо, військовий стан в Україні запровадили о 5:30 24 лютого. Сім’я танцюриста кілька днів пробула у Європі, після чого перебралася до американського міста.

Нова робота Влада Ями у США

Влад Яма за кордоном організовує благодійні майстер-класи та проводить заходи, де збирають кошти для допомоги Україні. Фотографіями з цих подій хореограф нерідко ділиться у соціальних мережах.

Влад Яма у США

З 16 лютого українець став членом команди танцювальної академії у Майамі. Студія часто розміщує у своєму профілі відео із зірковим хореографом.

Нагадаємо, у мережі з’явилася інформація, що Влад Яма повернувся до України. Зірка поділився в InstaStories знімком зі знімального павільйону каналу "1+1" та підписом "Вдома". Проте виявилось, що танцюрист опублікував старе фото.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз мешкає Олег Винник. Співак довго мовчав, але потім розповів про проблеми зі здоров’ям та дружину із сином.