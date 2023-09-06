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Дмитрий Ступка показал, как празднует день рождения в США: в сети возмутились цинизмом актера (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
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Украинский актер Дмитрий Ступка сейчас живет в США Новость обновлена 06 сентября 2023, 11:22
Украинский актер Дмитрий Ступка сейчас живет в США. Фото instagram.com/stupka777

Застолье с морепродуктами, показанное актером, украинцы не оценили

Украинский актер Дмитрий Ступка, внук легендарного Богдана Ступки, во время полномасштабной российско-украинской войны находится в США. В сети знаменитость показал кадр с празднования дня рождения.

На странице Facebook 37-летний актер в среду, 6 сентября 2023 года (день рождения Дмитрия Ступки) поделился фотографией из ресторана. В комментариях фото вызвало волну критики.

"Вошел в новый этап жизни… Привет 37. Одно могу сказать, я счастливый, любимый и люблю! А мечта одна, чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вам", — говорится в публикации Дмитрия Ступки.

Дмитрий Ступка, день рождения
День рождения Дмитрия Ступки в США 6 сентября 2023 года

В комментариях пользователи поздравляют Ступку с днем рождения. Но есть и те, кто возмутился такому снимку. Украинцы обвиняют актера в циничности: "Циничненько. Но я не удивлена". На что Дмитрий посоветовал комментатору "обратиться к психиатру". На вопрос, классно ли актеру скучать в Штатах, он ответил "очень".

Реакция сети на снимок Дмитрия Ступки в честь своего дня рождения:

  • "Вы – яркий пример того, как далеко яблоко может откатиться от дедовой яблони. Хорошо, что он не видит, как вы наворачиваете лангустинов в Штатах, пока настоящие мужчины рубятся насмерть за Украину";
  • "Лучше и не возвращайся";
  • "Очень удобно желать окончания войны, сидя с морепродуктами за океаном… Главное, флажок в конце текста поставить";
  • "Даже не представляю, кто же должен осуществлять вашу мечту. Может, попробуете приобщиться сами?"
Комментарии на странице Дмитрия Ступки в Фейсбук
Комментарии на странице Дмитрия Ступки в Фейсбук
Комментарии на странице Дмитрия Ступки в Фейсбук
Комментарии на странице Дмитрия Ступки в Фейсбук

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Дмитрия Ступки Полина Логунова, по словам актера, бросила его ради американца. Недавно стало известно о новом романе Ступки с украинской певицей.

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