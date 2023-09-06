Дмитрий Ступка показал, как празднует день рождения в США: в сети возмутились цинизмом актера (фото)

Застолье с морепродуктами, показанное актером, украинцы не оценили

Украинский актер Дмитрий Ступка, внук легендарного Богдана Ступки, во время полномасштабной российско-украинской войны находится в США. В сети знаменитость показал кадр с празднования дня рождения.

На странице Facebook 37-летний актер в среду, 6 сентября 2023 года (день рождения Дмитрия Ступки) поделился фотографией из ресторана. В комментариях фото вызвало волну критики.

"Вошел в новый этап жизни… Привет 37. Одно могу сказать, я счастливый, любимый и люблю! А мечта одна, чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вам", — говорится в публикации Дмитрия Ступки.

День рождения Дмитрия Ступки в США 6 сентября 2023 года

В комментариях пользователи поздравляют Ступку с днем рождения. Но есть и те, кто возмутился такому снимку. Украинцы обвиняют актера в циничности: "Циничненько. Но я не удивлена". На что Дмитрий посоветовал комментатору "обратиться к психиатру". На вопрос, классно ли актеру скучать в Штатах, он ответил "очень".

Реакция сети на снимок Дмитрия Ступки в честь своего дня рождения:

"Вы – яркий пример того, как далеко яблоко может откатиться от дедовой яблони. Хорошо, что он не видит, как вы наворачиваете лангустинов в Штатах, пока настоящие мужчины рубятся насмерть за Украину";

"Лучше и не возвращайся";

"Очень удобно желать окончания войны, сидя с морепродуктами за океаном… Главное, флажок в конце текста поставить";

"Даже не представляю, кто же должен осуществлять вашу мечту. Может, попробуете приобщиться сами?"

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Дмитрия Ступки Полина Логунова, по словам актера, бросила его ради американца. Недавно стало известно о новом романе Ступки с украинской певицей.