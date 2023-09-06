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Дмитро Ступка показав, як святкує день народження в США: у мережі обурилися цинізмом актора (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Український актор Дмитро Ступка зараз живе у США Новина оновлена 06 вересня 2023, 11:22
Український актор Дмитро Ступка зараз живе у США. Фото instagram.com/stupka777

Застілля з морепродуктами, показане актором, українці не оцінили

Український актор Дмитро Ступка, онук легендарного Богдана Ступки, під час повномасштабної російсько-української війни перебуває у США. У мережі знаменитість показав кадр із святкування дня народження.

На сторінці Facebook 37-річний актор у середу, 6 вересня 2023 року (день народження Дмитра Ступки) поділився фотографією з ресторану. У коментарях фото викликало хвилю критики.

"Ввійшов в новий етап життя… Привіт 37. Одне можу сказати, я щасливий, коханий і кохаю! А мрія одна, щоб як найшвидше закінчилась війна! Сумую за вами", — йдеться у публікації Дмитра Ступки.

Дмитро Ступка, день народження
День народження Дмитра Ступки у США 6 вересня 2023 року

У коментарях користувачі вітають Ступку з днем народження. Але є й ті, хто обурився такому знімку. Українці звинувачують актора в цинічності: "Цинічненько. Але я не здивована". На що Дмитро порадив коментаторці "звернутися до психіатра". На питання, чи класно актору сумувати у Штатах, він відповів "дуже".

Реакція мережі на знімок Дмитра Ступки на честь дня народження:

  • "Ви — яскравий приклад того, як далеко яблуко може відкотитись від дідової яблуні. Добре, що він не бачить, як ви навертаєте лангустинів в Штатах, поки справжні чоловіки рубляться на смерть за Україну";
  • "Краще і не повертайся";
  • "Дуже зручно бажати закінчення війни, сидячи з морепродуктами за океаном... Головне, прапорець в кінці тексту поставити....";
  • "Навіть не уявляю хто ж повинен здійснювати вашу мрію. Може спробуєте долучитися самі?"
Коментарі на сторінці Дмитра Ступки у Фейсбук
Коментарі на сторінці Дмитра Ступки у Фейсбук
Коментарі на сторінці Дмитра Ступки у Фейсбук
Коментарі на сторінці Дмитра Ступки у Фейсбук

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова, за словами актора, покинула його заради американця. Нещодавно стало відомо про новий роман Ступки з українською співачкою.

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