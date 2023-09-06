Дмитро Ступка показав, як святкує день народження в США: у мережі обурилися цинізмом актора (фото)

Застілля з морепродуктами, показане актором, українці не оцінили

Український актор Дмитро Ступка, онук легендарного Богдана Ступки, під час повномасштабної російсько-української війни перебуває у США. У мережі знаменитість показав кадр із святкування дня народження.

На сторінці Facebook 37-річний актор у середу, 6 вересня 2023 року (день народження Дмитра Ступки) поділився фотографією з ресторану. У коментарях фото викликало хвилю критики.

"Ввійшов в новий етап життя… Привіт 37. Одне можу сказати, я щасливий, коханий і кохаю! А мрія одна, щоб як найшвидше закінчилась війна! Сумую за вами", — йдеться у публікації Дмитра Ступки.

День народження Дмитра Ступки у США 6 вересня 2023 року

У коментарях користувачі вітають Ступку з днем народження. Але є й ті, хто обурився такому знімку. Українці звинувачують актора в цинічності: "Цинічненько. Але я не здивована". На що Дмитро порадив коментаторці "звернутися до психіатра". На питання, чи класно актору сумувати у Штатах, він відповів "дуже".

Реакція мережі на знімок Дмитра Ступки на честь дня народження:

"Ви — яскравий приклад того, як далеко яблуко може відкотитись від дідової яблуні. Добре, що він не бачить, як ви навертаєте лангустинів в Штатах, поки справжні чоловіки рубляться на смерть за Україну";

"Краще і не повертайся";

"Дуже зручно бажати закінчення війни, сидячи з морепродуктами за океаном... Головне, прапорець в кінці тексту поставити....";

"Навіть не уявляю хто ж повинен здійснювати вашу мрію. Може спробуєте долучитися самі?"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова, за словами актора, покинула його заради американця. Нещодавно стало відомо про новий роман Ступки з українською співачкою.