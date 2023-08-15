Где сейчас экс-бойфренд Мишиной Александр Эллерт: комик выехал из Украины

Победитель "Холостячки" занимается стендапом в Америке

Украинский комик, экс-сценарист студии "Квартал 95" и победитель реалити "Холостячка" 36-летний Александр Эллерт после полномасштабного вторжения рф выехал из Украины. Сегодня он занимается стендапом в США.

Где сейчас бывший возлюбленный Ксении Мишиной и чем занимается во время российско-украинской войны Александр Эллерт, читайте в материале. Шоумен покинул Украину уже после 24 февраля 2022 года.

Александр Эллерт вырос в Донецкой области. В 2014 году выехал с оккупированной территории в Харьков, позже перебрался в столицу. Был дважды женат, есть дочь. Выступал в команде "Луганская сборная", участнице нескольких сезонов "Лиги смеха". Побеждал в шоу "Рассмеши комика". Работал сценаристом студии "Квартал 95". Ведущий мероприятий и блогер.

Широкую популярность получил после победы в любовном реалити "Холостячка". После шоу продолжил отношения с актрисой Ксенией Мишиной, пара жила вместе. Спустя год стало известно об их расставании.

Где сейчас Александр Эллерт

Полномасштабное вторжение Александр Эллерта застало его в Украине, судя по рассказу его бывшей девушки. В одном из интервью Ксения Мишина говорила, что экс-бойфренд помог ей с сыном перебраться на запад страны. В дальнейшем актриса отказывалась отвечать на вопросы, где сейчас находится Эллерт, просила больше не спрашивать о нем.

В социальных сетях шоумен публикует снимки из США. В геолокациях указывает Чикаго, Сан-Диего, Дель-Мар, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Первое фото в профиле Эллерта, где указано место пребывания Калифорния, датировано 14 августа 2022 года.

В "шапке" Instagram-профиля Эллерт написал: host, stand up, California. Публикации размещает на украинском, русском, английском языках. В последнее время делится фрагментами своих стендап-выступлений. На Youtube-канале "Але це не точно" Эллерт публикует ролики, снятые им в США.

Как именно выехал из Украины во время полномасштабной войны, Эллерт не разъясняет. В одной из Instastories отвечал, что выехал "через границу со штампом в паспорте". В комментариях упоминал, что причина выезда – официальная, говорит, что был в военкомате.

Ответы комика на вопросы подписчиков

Эллерт заявляет, что пересек границу официально

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