Победительница Холостяка-12 Лозовицкая похвасталась новым парнем и показала кольцо на безымянном пальце (фото)

Девушка со своим бойфрендом отдыхает во Франции

Победительница 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая, которая ранее отреагировала на скандальные слова Владимира Остапчука о девушках, заинтриговала своих фанов кольцом на безымянном пальце.

На своей странице в Инстаграм модель опубликовала несколько романтических снимков со своим бойфрендом, которыми отметила, что пара встречается уже полгода. Отметим, что милые снимки пары сделаны в "городе любви" — в Париже.

"6 месяцев вместе. Спасибо тебе за тебя и за то, какая я рядом с тобой" — нежно пописала снимки Лозовицкая.

Пара позирует на фоне Эйфелевой башни во Франции. Мужчина нежно обнимает свою возлюбленную за живот и целует ее в весок. Однако больше привлекает внимание большое кольцо на безымянном пальце Лозовицкой, но пока остается лишь догадываться, перешли ли их отношения "на новый уровень".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алекс Топольский откровенно рассказал о сексе с победительницей 12 сезона "Холостяка" Екатериной Лозовицкой. Сама же девушка раскрыла истинные причины расставания.