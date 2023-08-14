Переможниця Холостяка-12 Лозовицька похвалилася новим хлопцем та показала обручку на безіменному пальці (фото)

Дівчина зі своїм бойфрендом відпочиває у Франції

Переможниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька, яка раніше відреагувала на скандальні слова Володимира Остапчука про дівчат, заінтригувала своїх фанів обручкою на безіменному пальці.

На своїй сторінці в Інстаграмі модель опублікувала кілька романтичних знімків зі своїм бойфрендом, якими зазначила, що пара зустрічається вже пів року. Зазначимо, що милі знімки пари зроблені у "місті кохання" — у Парижі.

"6 місяців разом. Дякую тобі за тебе і за те, яка я поряд з тобою" — ніжно пописала знімки Лозовицька.

Пара постановки на фоні Ейфелевої вежі у Франції. Чоловік ніжно обіймає свою кохану за живіт і цілує її на ваги. Проте більше привертає увагу велике кільце на безіменному пальці Лозовицької, але поки що залишається лише здогадуватися, чи їх відносини перейшли "на новий рівень".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Алекс Топольський відверто розповів про секс із переможницею 12 сезону "Холостяка" Катериною Лозовицькою. Сама ж дівчина розкрила справжні причини розлучення.