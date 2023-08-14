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Переможниця Холостяка-12 Лозовицька похвалилася новим хлопцем та показала обручку на безіменному пальці (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Катерина Лозовицька Новина оновлена 14 серпня 2023, 16:01
Катерина Лозовицька. Фото instagram.com/kateryna_lozovytska

Дівчина зі своїм бойфрендом відпочиває у Франції

Переможниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька, яка раніше відреагувала на скандальні слова Володимира Остапчука про дівчат, заінтригувала своїх фанів обручкою на безіменному пальці.

На своїй сторінці в Інстаграмі модель опублікувала кілька романтичних знімків зі своїм бойфрендом, якими зазначила, що пара зустрічається вже пів року. Зазначимо, що милі знімки пари зроблені у "місті кохання" — у Парижі.

"6 місяців разом. Дякую тобі за тебе і за те, яка я поряд з тобою" — ніжно пописала знімки Лозовицька.

Пара постановки на фоні Ейфелевої вежі у Франції. Чоловік ніжно обіймає свою кохану за живіт і цілує її на ваги. Проте більше привертає увагу велике кільце на безіменному пальці Лозовицької, але поки що залишається лише здогадуватися, чи їх відносини перейшли "на новий рівень".

Катя Лозовицька з бойфрендом
Катя Лозовицька з бойфрендом

Раніше "Телеграф" розповідав, що Алекс Топольський відверто розповів про секс із переможницею 12 сезону "Холостяка" Катериною Лозовицькою. Сама ж дівчина розкрила справжні причини розлучення.

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#Холостяк