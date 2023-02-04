"Почуття почали вмирати": переможниця "Холостяка-12" розкрила, як пережила розставання з Алексом

Катя розповіла, чи важко їй було після розриву з Топольським

Переможниця 12-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька розповіла, як вона пережила розрив романтичних стосунків з героєм проєкту, американським бізнесменом родом зі Львова Алексом Топольським.

У новому інтерв’ю для "24 Каналу" киянка заявила, що розійшлася пара ще до повномасштабного вторгнення росії 24 лютого, а їхня історія тривала всього місяць. За цей час Катя не встигла досить добре зблизитися з чоловіком, тому їх розставання не було болючим.

"Не було жодної драми і розбитих сердець. Адже коли стосунки почали розчаровувати, почуття, що виникли у мене на проєкті, почали вмирати також", — поділилася Лозовицька. Дівчина відразу зрозуміла, що Алекс — не той чоловік, з яким вона хотіла б будувати щось серйозніше.

Також Катя розповіла, що після пост-шоу "Холостяка-12" вона з Топольським більше не контактувала, і продовжувати спілкування з екскоханим вона більше не бажає. Нещодавно Лозовицька спростувала інформацію про те, що пара жила разом.

Катя та Алекс у фіналі "Холостяка-12"

Раніше Алекс Топольський розповів в інтерв’ю, чи мав секс із Катею. Чоловік відповів, що був, проте делікатні подробиці Алекс вирішив за краще приховати. Натомість виділив фіналістку Олександру Мудру, яку він не вибрав у фіналі шоу. За словами Топольського, вона чудово цілується і в ній "більше пристрасті".