"Чувства начали умирать": победительница "Холостяка-12" раскрыла, как пережила расставание с Алексом

Катя рассказала, тяжело ли ей было после разрыва с Топольским

Победительница 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая рассказала, как она пережила разрыв романтических отношений с героем проекта, американский бизнесменом родом со Львова Алексом Топольским.

В новом интервью для "24 Канала" киевлянка заявила, что разошлась пара еще до полномасштабного вторжения россии 24 февраля, а их история длилась всего месяц. За это время Катя не успела достаточно хорошо сблизиться с мужчиной, поэтому и их расставание не было болезненным.

"Не было никакой драмы и разбитых сердец. Ведь когда отношения начали разочаровывать, возникшие у меня на проекте чувства начали умирать также", — поделилась Лозовицкая. Девушка сразу поняла, что Алекс — не тот мужчина, с которым она бы хотела строить что-то серьёзное.

Также Катя рассказала, после пост-шоу "Холостяка-12" она с Топольским больше не контактировала, и продолжать общения с экс-возлюбленным она больше не желает. Недавно Лозовицкая опровергла информацию о том, что пара жила вместе.

Катя и Алекс в финале "Холостяка-12"

Ранее Алекс Топольский рассказал в интервью, был ли у него секс с Катей. Мужчина ответил, что был, однако деликатные подробности Алекс предпочел скрыть. Зато выделил финалистку Александру Мудрую, которую он не выбрал в финале шоу. По словам Топольского, она отлично целуется и в ней "больше страсти".