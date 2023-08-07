"Волосся у моєї жінки — не ок": Остапчук спробував виправдатися за скандальну фразу, але осоромився ще більше

Артист заявив, що не вважає це сексизмом

38-річний український телеведучий Володимир Остапчук, який зараз разом із коханою перебуває в іспанській Валенсії, потрапив у новий скандал, пов’язаний із жіночою зовнішністю. Разом із Позитивом та блогером Богданом Буше він поділився думкою щодо волосся на тілі дівчат. І їхні висловлювання викликали хвилю обурення у мережі.

На своїй Instagram-сторінці артист спробував виправдатися за свої слова, заявивши, що не вважає, що зробив сексистську заяву, а лише поділився власною думкою та особистими уподобаннями.

У новій публікації Володимир Остапчук написав, що чоловік має право говорити, що йому подобаються поголені всюди дівчата і це є особистим уподобанням, а не сексизмом доти, доки він не сказав, що жінка не жінка, якщо вона не поголена. Але у розмові з іншими знаменитостями він такого не сказав. Артист підкреслив, що йому подобаються гладко виголені ноги, але це не означає, що всі мають так голитися.

"Волоси на тілі жінки — ок. Волосся на тілі моєї жінки — не ок. Але я не про те, що вона має бути ідеально поголеною, тому що вона не робот, а людина", — написав телеведучий.

Остапчук виправдався за слова про неголених дівчат

Також він сказав, що жоден із учасників розмови не сказав про те, що наявність або відсутність волосся на тілі жінки визначає її як жінку або її привабливість для всіх чоловіків.

Однак таке пояснення не сильно задовольнило жіночу половину, багато користувачів в мережі написали в коментарях, що своїм постом він "закопав себе ще глибше" і точно з такою репутацією ніколи не буде чоловіком "10 із 10".

реакція підписників на слова Остапчука

реакція підписників на слова Остапчука

реакція підписників на слова Остапчука

Зазначимо, що хейт у бік Остапчука, Позитиву та Богдана Буше розпочався після того, як у мережі вийшов випуск нового шоу "Мекнувши, питайте" за їх участю. Там знаменитості поділилися думкою, яких дівчат вважають "10 із 10". Після заяв про те, що дівчата мають бути скрізь поголені, багато фоловерів почали писати, що це образливо і жінки самі мають право вирішувати, що робити зі своїм тілом.

"Телеграф" писав раніше, що Володимир Остапчук побив п’яного хлопця, який почав ображати його кохану Катерину Полтавську. Дівчина розповіла подробиці інциденту.