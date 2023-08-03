Остапчук разом з 23-річною коханою Полтавською виїхали до Іспанії (фото)

38-річний шоумен назвав причину свого виїзду з України

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук разом зі своєю 23-річною коханою Катериною Полтавською виїхав з України до сонячної Іспанії.

Пара повідомила своїм підписникам в Інстаграмі, що відправилась до сонячної Валенсії в Іспанію. Блогерка з шоуменом розповіли, що за кордоном їм треба закупити дещо, ймовірно, для українських військових, з нещодавнього збору коштів.

Також Остапчук відправився в Іспанію ще й з метою провести благодійний захід з послами, але зустріч, яка мала бути 4 серпня, перенесли на пізніше (11 серпня). Цю паузу шоумен вирішив заповнити, запланувавши провести благодійний стендап у Барселоні. Зараз йдуть пошуки локації.

"У Торонто в травні на двох таких стендапах зібрав 10 тисяч доларів і придбав пікап з дроном для ЗСУ", — пояснив Володимир.

Нагадаємо, що чутки про роман відомого шоумена та блогерки з’явилися лише у грудні минулого року. Раніше Остапчук натякнув із коханою, що вони узаконили свої стосунки, але офіційних коментарів щодо нового статусу ніхто з пари не давав. Раніше ми писали про побиття Остапчуком п'яного хлопця, який почав ображати Катерину Полтавську.